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23 مليون طن ركام بسبب الدمار في غزة

3/17/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الدمار الذي حل بقطاع غزة تسبب في تكوين ما يُقدَّر بنحو 23 مليون طن من الحطام.


وأضافت الأونروا في تصريح اليوم الأحد، "سوف يستغرق الأمر سنوات لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المنفجرة"، مشيرا إلى أن المنازل والمدارس والعيادات والبنية التحتية المدنية الأخرى قد تأثرت، ودمرت حياة أكثر من مليوني شخص.

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