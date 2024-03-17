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نتنياهو مهاجمًا بايدن: هل فقدت ضميرك الأخلاقي

3/17/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي جو بايدن، داعيًا إياه للضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس بدلًا من الضغط على إسرائيل.

وتوجه نتنياهو في بيانه إلى بايدن قائلًا "هل نسيت أحداث الـ7 من أكتوبر"، مستنكرًا ما أسماه الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل التعجيل في التوصل إلى اتفاق من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى.

واتهم نتنياهو بايدن بالافتقار إلى القيم الأخلاقية بقوله "هل فقدت ضميرك الأخلاقي؟"، مشيرًا إلى أن الضغط الأمريكي لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل يهدف إلى وقف الحرب.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قد دعا المجتمع الإسرائيلي الخميس الماضي، إلى إجراء انتخابات جديدة، متهمًا نتنياهو بتشكيل عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة بعد أن ضل طريقه جراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال شومر، إن نتنياهو تغافل عن عدد كبير من الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين في قطاع غزة، بعد وضع نفسه في "ائتلاف من المتطرفين اليمينيين"، محذرًا من انحدار الدعم العالمي لإسرائيل لأدنى مستوياته.

ولاقى خطاب شومر في مجلس الشيوخ استحسانًا من قبل بايدن، والذي وصف خطاب شومر بـ "الجيد" المعبر عن مخاوف جدية لعدد كبير من الأمريكيين. (وكالات)

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