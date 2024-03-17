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ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 14

3/17/2024 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ارتفع بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 14 شهيدا، جراء التعذيب والتنكيل والتجويع، بالإضافة للجرائم الطبية.


جاء ذلك بعد إعلان استشهاد الجريح المعتقل محمد أبو سنينة (من القدس) في مستشفى (هداسا) بعد إصابته واعتقاله بيوم واحد.

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