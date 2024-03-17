ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 14

ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 14
التاريخ
3/17/2024 2:30:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ارتفع بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 14 شهيدا، جراء التعذيب والتنكيل والتجويع، بالإضافة للجرائم الطبية.
جاء ذلك بعد إعلان استشهاد الجريح المعتقل محمد أبو سنينة (من القدس) في مستشفى (هداسا) بعد إصابته واعتقاله بيوم واحد.
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