هل عدم التركيز دليل على قلة الذكاء؟



وأجرى الدراسة باحثون في معهد كارني لعلوم الدماغ في جامعة براون الأميركية، ونشرت في بداية مارس/آذار الجاري في مجلة "نيتشر هيومان بيهيفير" (Nature Human Behaviour)، وكتب عنها موقع "ساينس ديلي" (ScienceDaily).



وكانت دراسة نفسية سابقة بينت أنه بإمكان الإنسان التحكم في مدى تركيزه؛ وذلك عن طريق تعزيز المعلومات ذات الصلة بالموضوع، وقدرته على تصفية الذهن من عوامل الإلهاء، إلا أن هذه الدراسة كشفت عن طبيعة العمليات التي تمكن الدماغ من تنظيم هاتين الوظيفتين.



وشبهها المؤلف الرئيسي وعالم الأعصاب هاريسون ريتز، بالعمليات التي تساعد في تنظيم نشاط العضلات اللازم لأداء المهام البدنية، فكما أنه باستطاعتنا التحكم بأكثر من 50 عضلة لأداء مهمة بدنية في وقت واحد مثل الكتابة أو الخياطة، وجد أنه بإمكاننا أيضا التحكم بأشكال متعددة من الانتباه لأداء بعض الأعمال الذهنية ببراعة.



وتقدم نتائج هذه الدراسة تصورا واضحا عن كيفية استخدام الإنسان لقوة الانتباه، وتسهم هذه النتائج في فهم هذه القدرة الاستثنائية على إظهار مرونة إدراكية هائلة وقتما نشاء عندما نولي اهتمامًا لأمر ما، كما تساعدنا أيضًا في فهم القيود التي تحد من تلك المرونة، وكيف يمكن أن تظهر هذه القيود في بعض الاضطرابات المتعلقة بالانتباه مثل حالة فرط الحركة وقلة التركيز.



نشاط الدماغ



ولإجراء هذه الدراسة قام الباحثون بجعل المشاركين في الدراسة يقومون بإنجاز بعض المهام الإدراكية المتنوعة في صعوبتها، في أثناء ذلك تم قياس نشاط الدماغ بواسطة جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI. ثم بعد ذلك قاموا بتحليل نتائج مخططات نشاط أدمغة المشاركين استجابةً لأداء هذه المهام.



ويقيس جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) التغيرات الصغيرة في تدفق الدم التي تحدث مع نشاط الدماغ. ويمكن استخدامه لفحص أجزاء الدماغ التي تتعامل مع الوظائف الحيوية، أو تقييم آثار السكتة الدماغية أو غيرها من الأمراض، أو لتوجيه علاج الدماغ.



فعلى سبيل المثال: تم عرض مجموعة من النقاط الخضراء والبنفسجية المتحركة على المشاركين، وطلب منهم تحديد لون أغلبية النقاط المتحركة بشكل متسارع، بينما كانت نسبة اللون الأخضر إلى الأرجواني متساوية.



أظهرت التحليلات كيفية عمل شقي الدماغ أثناء أداء هذا النوع من المهام، حيث لوحظ أن هنالك جزءا محددا من الدماغ يتحكم في العمليات المسؤولة عن الانتباه وتصفية الإلهاء، فعندما تُلتقط صورة النقاط الخضراء والبنفسجية المتحركة؛ تجعل حركة هذه النقاط مهمة إيجاد اللون الغالب أكثر تعقيدا، فيقوم الدماغ تلقائيا بضبط حساسيته للحركة حتى يتمكن من التركيز على الألوان؛ وبذلك يتمكن الدماغ من تحديد اللون الصحيح بشكل أقرب إلى الصحة.



تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية التنظيم العقلي للمعلومات التي تصل الدماغ وقدرته على ضبط عوامل الإلهاء، وتركيز الانتباه، حيث تبين أن هذه القدرات هي عوامل مهمة في عمليات الإدراك بشكل أكبر من القدرات العقلية ذاتها.



ولطالما نسبت قلة التركيز إلى نقص في قدرات الشخص العقلية أو الحسابية، وهذه فكرة خاطئة، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هنالك سببا مختلفا لعدم التركيز طوال الوقت. فقلة التركيز لا تعني بالضرورة أن أدمغتنا بسيطة أو أن قدراتنا العقلية ضعيفة، ولكن بدلًا من ذلك، فإنها تدل على أن أدمغتنا معقدة حقا.