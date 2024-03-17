التعمري في مواجهة مبابي وديمبيلي في الدوري الفرنسي الليلة



ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ستاد بريست الوصيف، فيما يأتي فريق مونبلييه فى المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.



وسيكون في مباراة الليلة المحترف الأردني في صفوف مونبيليه النجم موسى التعمري، وذلك قبيل التحاقه بصفوف المنتخب الأردني لخوض مواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى مونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

ويبحث باريس سان جيرمان عن العودة للانتصارات في بطولة الدوري الفرنسي، بعد الفشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 جولات من المسابقة المحلية.



وتعادل باريس سان جيرمان مع رين 1-1 بالجولة الـ23، ثم التعادل السلبي أمام موناكو وبعدها التعادل الإيجابي 2-2 أمام ستاد ريمس.



ويتسلح بي إس جي في مباراة اليوم أمام مونبلييه بالثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وجونزالو راموس والنجم الشاب زائير إيمري.



ويتطلع باريس سان جيرمان لزيادة الفارق في الصدارة مع ستاد بريست، من أجل الاقتراب أكثر من لقب الدوري الفرنسي للموسم الثالث على التوالي.



لكن يتحدى مونبلييه صاحب الأرض والجمهور فريق باريس سان جيرمان الليلة، من أجل زيادة معاناته على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي.