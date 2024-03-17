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ضبط طن من الأغذية والعصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري في معان

3/17/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضبطت بلدية معان الكبرى طنّا من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري، وأتلفتها كوادر البلدية، وفقا لرئيس البلدية الدكتور ياسين صلاح.
وقال صلاح لوكالة (بترا) اليوم الأحد، إن قسم الرقابة الصحية التابع للبلدية بدأ بتكثيف جولاته الرقابية منذ بداية الشهر الفضيل، واستهدفت الجولات المحال التجارية والمخابز ومحال بيع الحلويات والمواد الرمضانية والخضار والفواكه ومحال بيع الدواجن واللحوم، وذلك للتأكد من شروط الصحة والسلامة العامة، مبينا أن البلدية تتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمراقبة أسعار المواد التموينية والدواجن، وتقوم بتقديم تقارير دورية حول أوضاع الأسواق والبضائع لمديرية الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن البلدية بدأت بتنفيذ حملة للتخفيف من حدة التجاوزات القائمة وسط المدينة، مضيفا أنه تم طرح عطاء لتهيئة مجمع الباصات القديم لاستيعاب الباعة المتجولين وأصحاب البسطات وصولا للتخفيف من حدة التجاوزات والازدحامات وسط المدينة.

من جهته، قال مدير مديرية صناعة وتجارة معان بلال الشمري لوكالة (بترا)، إن الفرق الرقابية التابعة للمديرية تنفذ جولات صباحية ومسائية لمراقبة أوضاع الأسواق وأسعار السلع المختلفة في مختلف مناطق محافظة معان، مشيرا إلى أن أسعار المواد التموينية واللحوم والدواجن مستقرة حاليا، وهي في متناول الجميع؛ بعد أن شهدت بدايات شهر رمضان وخصوصا الدواجن ارتفاعا ملحوظا نظرا للإقبال الكبير.

وأضاف أن جميع المواد التموينية والسلع الرمضانية واللحوم والدواجن متوفرة بكميات مناسبة وبأسعار معتدلة، موضحا أن المديرية تتابع بشكل يومي أوضاع السوق ومعدلات الأسعار، وتخاطب الوزارة بهذا الشأن، لمعالجة أية اختلالات محتملة.

وأشار الشمري إلى أن حركة الشراء طبيعية جدا، وأن الإقبال على الشراء في حدوده الاعتيادية.

وأوضح أنه لم تصل أية شكاوى للمديرية متعلقة بالتجار الذين يقدمون العروض التجارية المنخفضة السعر، مضيفا أن هذه الظاهرة تدخل في سياق التنافس التجاري القائم على بيع كميات أكبر بهامش ربح أقل.

ولفت إلى أنه تتم مراقبة جميع العروض والإعلانات المطروحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم مخالفتها للقانون.

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