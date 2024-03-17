فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً
التاريخ
3/17/2024 2:28:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيشمل منطقتي مندح غرب البلد وصما طريق مندح ، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا .
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