5 محاور تدعم تعليم الأبناء في رمضان

(MENAFN
- Al Watan) تتمثل 5 محاور في تكامل الأسرة مع وزارة التعليم، لدعم تعليم الأبناء والبنات في شهر رمضان وتشتمل على:
- المساعدة على تنظيم وإدارة الوقت.
- التحفيز على الانتظام في الدوام المدرسي.
- الحث على ممارسة الرياضة.
- الإمداد بالوجبات الصحية في الإفطار والسحور.
- النوم والاستيقاظ مبكرا بساعات كافية.
MENAFN17032024000089011017ID1107987473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.