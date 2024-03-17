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5 محاور تدعم تعليم الأبناء في رمضان

3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تتمثل 5 محاور في تكامل الأسرة مع وزارة التعليم، لدعم تعليم الأبناء والبنات في شهر رمضان وتشتمل على:
- المساعدة على تنظيم وإدارة الوقت.
- التحفيز على الانتظام في الدوام المدرسي.
- الحث على ممارسة الرياضة.
- الإمداد بالوجبات الصحية في الإفطار والسحور.
- النوم والاستيقاظ مبكرا بساعات كافية.

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