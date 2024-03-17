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الذكاء الاصطناعي يتيح للأشخاص إجراء محادثات مع الموتى

3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تتسارع وتيرة الأمور الغير متوقعة من الذكاء الاصطناعي مثل قدرته على تحويل نص إلى فيلم أو فيديو قصير وغير ذلك، يكمل الذكاء الاصطناعي سلسلة الابتكارات بأمر صادم بعض الشيء، حيث قالت تقارير بإمكانية إعادة إنشاء المتوفين "افتراضيا" حتى يتمكن أقاربهم وأصدقائهم من إجراء محادثات معهم، ومعرفة ما يشعرون به وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، محذرين من وجود تداعيات خطيرة على الصحة العقلية للبشر مترتبة على هذا الفعل، قد تصل إلى تهديد لحياة الإنسان وفقا لتقارير في "Theconversation" و" sciencealert "
*أمر مخيف
قد يروج لفكرة إعادة الإنشاء الافتراضي شخص عزيز متوفى على أنها معجزة، و لكنها مخيفة بعض الشيء، ولها تداعيات على صحة الإنسان، هذا لأن "أشباح الذكاء الاصطناعي"، قد تكون عائقا أمام عملية الحزن.
حيث قال الأستاذ المساعد في العلاج النفسي، بكلية التمريض والعلاج النفسي وصحة المجتمع، في جامعة مدينة دبلن، نايجل موليجان، "باعتباري معالجا نفسيا يبحث في كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز التدخلات العلاجية، فإن ظهور الروبوتات الشبحية يثير اهتمامي".
وبيّن موليجان أنه يشعر بالقلق قليلا بشأن التأثيرات المحتملة لهذه التكنولوجيا على الصحة العقلية لأولئك الذين يستخدمونها، وخاصة أولئك الذين يعانون من الحزن.
ونوّه إلى أن "إحياء الموتى كأفاتار" يمكن أن يسبب ضررا أكثر من نفعه، مما يؤدي إلى إدامة المزيد من الارتباك والتوتر والاكتئاب والبارانويا، وفي بعض الحالات، الذهان.
وبعد التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي, وظهور روبوتات الدردشة مثل "تشات جي بي تي"، تستطيع تلك الأنظمة الذكية "إجراء محادثات متطورة تشبه المحادثات البشرية".
وباستخدام تقنية التزييف العميق، يمكن لبرنامج الذكاء الاصطناعي إنشاء تمثيل افتراضي تفاعلي للشخص المتوفى باستخدام محتواه الرقمي مثل "الصور الفوتوغرافية ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو".
وكانت تلك القدرات مجرد خيال علمي قبل بضع سنوات فقط ولكنها الآن حقيقة علمية.
*عائق أم مساعدة
ووفقا للتقارير فيمكن للأشباح الرقمية أن توفر الراحة من فقدوا أحبائهم من خلال مساعدتهم على إعادة التواصل مع الموتى ولكن التشابه الغريب بين الروبوتات الأشباح وشخص عزيز ميت قد لا يكون إيجابيا كما يظهر.
حيث أشارت أبحاث سابقة إلى وجوب تقنين استخدام الروبوتات الأشباح كعامل مساعد مؤقت في فترة الحدادوذلك لتجنب الاعتماد العاطفي الضار المحتمل على التكنولوجيا.
لأن أشباح الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن تكون ضارة بالصحة العقلية للأشخاص من خلال التدخل في عملية الحزن.
وكان المحلل النفسي الشهير، سيجموند فرويد، مهتما بكيفية استجابة البشر لتجربة الخسارة، وبينها حالة تسمى الحزن المعقد.
وقد تتسبب هذه الأشباح الرقمية في بعض الحالات القصوى للأشخاص في تخيلات وهلوسة بحيث يظن الشخص أن يرى فعلا قريبه أو صديقه الميت ويبدأ في الاعتقاد بأنه على قيد الحياة.
كما يمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي الشبحية أن تزيد من صدمة الشخص الذي يعاني من "حزن معقد" وقد تؤدي إلى تفاقم المشاكل المرتبطة به مثل الهلوسة.
إضافة لوجود مخاطر محتملة تتمثل في أن هذه الروبوتات الشبح قد تقول أشياء ضارة أو تقدم نصائح سيئة لشخص ما في حالة حداد.

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