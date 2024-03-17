10 مواقع للإفتاء وإجابة السائلين بالمسجد الحرام

10 مواقع للإفتاء وإجابة السائلين بالمسجد الحرام
التاريخ
3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين 10 مواقع داخل المسجد الحرام و 7 كبائن في ساحاته، للرد على السائلين وتوعية القاصد بأحكام المناسك، من خلال 75 من أصحاب الفضيلة العلماء . كما تم تخصيص عدة مكاتب للرد على السائلين هاتفياً، ويمكن للمستفيد الاستفسار عن طريق الرقمين المجانيين: 8001222400 - 8001222100 .
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