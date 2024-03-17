Sunday, 17 March 2024 10:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 مواقع للإفتاء وإجابة السائلين بالمسجد الحرام

3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين 10 مواقع داخل المسجد الحرام و 7 كبائن في ساحاته، للرد على السائلين وتوعية القاصد بأحكام المناسك، من خلال 75 من أصحاب الفضيلة العلماء . كما تم تخصيص عدة مكاتب للرد على السائلين هاتفياً، ويمكن للمستفيد الاستفسار عن طريق الرقمين المجانيين: 8001222400 - 8001222100 .

MENAFN17032024000089011017ID1107987471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث