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تبرعات إحسان هذا العام أعلى من النسخ الماضية

3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطت تبرعات الحملة الوطنية للعمل ِالخيري في نسختِها الرابعة عبر منصة "إحسان"، مليار و100 مليون ريال، حيث تعد التبرعات لهذا العام الأعلى من غيرها في النسخ السابقة.
وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهايةِ شهرِ رمضان لتسهيل ِ تبرع ِ المحسنين وضمان ِ وصول ِ تبرعاتِهم إلى مستحقيها، وذلك في إطار ِ ما توليه قيادة ُ المملكة من رعايةٍ واهتمام ٍ بالعمل ِ الخيري.

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