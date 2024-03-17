تبرعات إحسان هذا العام أعلى من النسخ الماضية

تبرعات إحسان هذا العام أعلى من النسخ الماضية
التاريخ
3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) تخطت تبرعات الحملة الوطنية للعمل ِالخيري في نسختِها الرابعة عبر منصة "إحسان"، مليار و100 مليون ريال، حيث تعد التبرعات لهذا العام الأعلى من غيرها في النسخ السابقة.
وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهايةِ شهرِ رمضان لتسهيل ِ تبرع ِ المحسنين وضمان ِ وصول ِ تبرعاتِهم إلى مستحقيها، وذلك في إطار ِ ما توليه قيادة ُ المملكة من رعايةٍ واهتمام ٍ بالعمل ِ الخيري.
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