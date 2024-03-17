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أمير الرياض يدشّن حملة تراحمنا له أثر

3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر حملة "تراحمنا له أثر" التي تنفذها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الرياض بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" خالد بن محمد العجلان وعدداً من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.
واطلع أمير الرياض خلال الاستقبال، على جهود اللجنة في تطوير شؤونها، وتحقيق أهدافها ورسالتها، في مجال التنمية الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، وتعظيم نفعها، وتوسيع أثرها.
وثمّن العجلان، دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة لأعمال اللجنة بالمنطقة.
حضر الاستقبال، وكيل الإمارة المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.

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