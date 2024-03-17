أمير الرياض يدشّن حملة تراحمنا له أثر

(MENAFN
- Al Watan) دشّن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر حملة "تراحمنا له أثر" التي تنفذها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الرياض بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" خالد بن محمد العجلان وعدداً من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.
واطلع أمير الرياض خلال الاستقبال، على جهود اللجنة في تطوير شؤونها، وتحقيق أهدافها ورسالتها، في مجال التنمية الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، وتعظيم نفعها، وتوسيع أثرها.
وثمّن العجلان، دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة لأعمال اللجنة بالمنطقة.
حضر الاستقبال، وكيل الإمارة المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.
MENAFN17032024000089011017ID1107987468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.