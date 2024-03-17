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طبيبان يحذران من أغذية مضرة وسلوكيات نفسية في رمضان

3/17/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر أكاديميان متخصصان في مجالي الطب البشري والنفسي، الصائمين من الإسراف في استهلاك بعض المنتجات الغذائية الضارة بصحة الإنسان وخاصة في شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أهمية التعامل الحذر مع الأدوية النفسية خلال فترة الصيام.
وأشار عميد كلية الطب بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور علي القحطاني إلى أهمية تجنب المواد والمنتجات الغذائية التي تحوي السكر بجميع أشكاله، مبينًا أن الإفراط في استعمال السكر ومشتقاته سواء في المشروبات الغازية أو الشاي أو العصير مضر بالصحة بشكل كبير.
كما نبه إلى أهمية تعويد جميع أفراد الأسرة على شرب العصائر الطبيعية وخاصة في شهر رمضان المبارك؛ لأنها تعوض الجسم ما خسره من فيتامينات وأملاح، محذرًا من الإفراط في تناول المعجنات المقلية في الزيوت الصناعية لأثرها السلبي على صحة الإنسان.
وأوضح عن دراسات طبية عديدة نشرت في عدة جامعات عالمية حول أهمية اشتمال الطعام على الفواكه والخضروات لاحتوائها على العناصر الضرورية لسلامة الجسم وللوقاية من بعض العلل والأمراض، وعلى رأسها أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية التي تصيب البالغين والكبار وكذلك أمراض شرايين القلب وبعض أمراض العدوى بالجراثيم وضعف العظام والإمساك وحتى توتر الأعصاب له علاقة بالطعام، ورغم أن أكلها طازجة مفيد، إلا أنه يمكن استهلاكها في صور أخرى مطبوخة مثلا أو مجففة.
من جانبه قال الطبيب النفسي الدكتور عبدالعزيز القرني أن صيام شهر رمضان من أهم معززات السلوك الإيجابي لدى الفرد، مشيرًا إلى أهمية التعامل الحذر مع التغيرات النفسية والعصبية التي تحدث نتيجة الصيام، حيث يعاني بعض المرضى الذين يستخدمون العلاجات النفسية من انتكاسات في الحالة المرضية، ولذلك من المهم مراجعة الأطباء المختصين لتحديد الأوقات والكميات المناسبة من الأدوية حتى لا يتسبب الانقطاع عن تناولها خلال فترة النهار في تدهور الحالة.
وكان الطبيبان القحطاني والقرني قد شاركا في فعالية رمضانية نظمها نادي أبها تحت عنوان "وقفات طبية في الصحة الجسدية والنفسية في رمضان".

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