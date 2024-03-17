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بدء أعمال صيانة طريق الظهران - الجبيل السريع

3/17/2024 2:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بدء أعمال الصيانة لطريق الظهران الجبيل السريع، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة، وإدارة المرور، التي ستكون من تقاطع جسر صفوى إلى تقاطع جسر رأس تنورة، على الطريق الرئيسي باتجاه الجبيل بطول 11 كيلو متر، لتحسين وسائل السلامة المرورية.
وتتضمن أعمال الصيانة كشط وإعادة سفلتة، وصيانة الحواجز الخرسانية، وإعادة الدهانات، وتركيب وسائل السلامة، وما يأتي ضمنها.
وأبانت الأمانة، أنه سيتم إغلاق الطريق جزئياً خلال فترة العمل، مع إغلاق المخارج والمداخل حسب حاجة العمل، حيث سيبدأ العمل غداً الاثنين، مشيرة إلى أن الأعمال ستكون على عدة مراحل، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار.
ووضعت الأمانة خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية قبل البدء في إغلاق الطريق من خلال تحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة فيه، داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتة النظر إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.

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