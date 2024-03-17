بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 5.28 نقطة، ليبلغ مستوى 7437.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% وتم تداول 105.2 مليون سهم عبر 6423 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار (نحو 78.9 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.81 نقطة، ليبلغ مستوى 6116.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.31% من خلال تداول 47 مليون سهم عبر 2927 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار (نحو 19.2 مليون دولار).

موضوعاتصندوق النقد يوافق على إقراض كوت ديفوار 1.3 مليار دولار بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بنصف مليار يورو لمؤسسة ألمانية “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.94 نقطة، ليبلغ مستوى 8147.46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02% من خلال تداول 58.19 مليون سهم عبر 3496 صفقة بقيمة 19.5 مليون دينار (نحو 59.4 مليون دولار).

في موازة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3.96 نقطة، ليبلغ مستوى 5990.54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% من خلال تداول 26.4 مليون سهم عبر 2134 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار (نحو 16.4 مليون دولار).

وكانت شركات (أركان) و(النخيل) و(الأولى) و(كميفك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(المباني) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تمدين أ) و(مراكز) و(معادن) و(أعيان ع) الأكثر انخفاضا.

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