بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 5.28 نقطة، ليبلغ مستوى 7437.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% وتم تداول 105.2 مليون سهم عبر 6423 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار (نحو 78.9 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.81 نقطة، ليبلغ مستوى 6116.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.31% من خلال تداول 47 مليون سهم عبر 2927 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار (نحو 19.2 مليون دولار).
موضوعات متعلقة
صندوق النقد يوافق على إقراض كوت ديفوار 1.3 مليار دولار بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بنصف مليار يورو لمؤسسة ألمانية “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر
كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.94 نقطة، ليبلغ مستوى 8147.46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02% من خلال تداول 58.19 مليون سهم عبر 3496 صفقة بقيمة 19.5 مليون دينار (نحو 59.4 مليون دولار).
في موازة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3.96 نقطة، ليبلغ مستوى 5990.54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% من خلال تداول 26.4 مليون سهم عبر 2134 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار (نحو 16.4 مليون دولار).
وكانت شركات (أركان) و(النخيل) و(الأولى) و(كميفك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(المباني) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تمدين أ) و(مراكز) و(معادن) و(أعيان ع) الأكثر انخفاضا.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107987463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.