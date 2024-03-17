74 مليون درهم صافى ربح مجموعة الفطيم فى مصر العام الماضى بانخفاض 38%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع صافى ربح مجموعة“ماجد الفطيم القابضة” فى مصر إلى 74 مليون درهم خلال العام الماضى مقارنة مع 120 مليون درهم فى 2022، بانخفاض 38%.

وبلغ صافى أصول المجموعة فى مصر 2.655 مليار درهم مقارنة مع 2.158 مليار درهم.

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وانخفض صافى ربح مجموعة ماجد الفطيم العقارية فى مصر نحو 49% خلال العام الماضى إلى 24 مليون درهم، خلال العام الماضى مقارنة مع 47 مليون درهم فى 2022، فيما بلغ صافى أصولها 2.29 مليار درهم إماراتى، مقارنة مع مليار درهم.

وبحسب القوائم المالية للشركة، انخفضت إيرادات المجموعة إلى 361 مليون درهم إماراتى مقارنة مع 455 مليون درهم إماراتى فى 2022، متأثرة بتراجع قيمة العملة خلال العام الماضى.

وقالت المجموعة إن شركتها فى مصر سددت قرض مقوم بالدولار قيمته 545 مليون درهم.

وذكرت أنها استحوذت على حصة 50% من شركة“المصرية الإمارات مول” خلال العام الماضى.

وقالت إن التحديات الاقتصادية فى مصر وتحديدًا انخفاض قيمة العملة، وهو ما تواجهه عبر استراتيجية التوسع المحسوب فى القطاع السكنى والتواجد المكثف فى قطاعات الضيافة والتجزئة.

كما تلجأ إلى مواجهة مخاطر العملة أيضًا عبر تعديل توقعاتها واستثمار فائض السيولة فى أذون الخزانة ذات الفائدة المرتفعة، السداد المعجل لبعض القروض بالعملة الأجنبية، واستخدام العقود الآجلة للجنيه للتحوط للمخاطر المستقبلية.

ونوهت إلى أن كل 5% خفض فى قيمة الجنيه، تؤدى إلى انخفاض صافى الأصول فى مصر بنحو 114 مليون درهم.

وكشفت أنها تستهدف افتتاح 37 منفذ تجزئة ودور سينما فى مصر بجانب 55 منفذًا ما بين سوبر وهايبر ماركت.