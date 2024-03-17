74 مليون درهم صافى ربح مجموعة الفطيم فى مصر العام الماضى بانخفاض 38%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع صافى ربح مجموعة“ماجد الفطيم القابضة” فى مصر إلى 74 مليون درهم خلال العام الماضى مقارنة مع 120 مليون درهم فى 2022، بانخفاض 38%.
وبلغ صافى أصول المجموعة فى مصر 2.655 مليار درهم مقارنة مع 2.158 مليار درهم.
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وانخفض صافى ربح مجموعة ماجد الفطيم العقارية فى مصر نحو 49% خلال العام الماضى إلى 24 مليون درهم، خلال العام الماضى مقارنة مع 47 مليون درهم فى 2022، فيما بلغ صافى أصولها 2.29 مليار درهم إماراتى، مقارنة مع مليار درهم.
وبحسب القوائم المالية للشركة، انخفضت إيرادات المجموعة إلى 361 مليون درهم إماراتى مقارنة مع 455 مليون درهم إماراتى فى 2022، متأثرة بتراجع قيمة العملة خلال العام الماضى.
وقالت المجموعة إن شركتها فى مصر سددت قرض مقوم بالدولار قيمته 545 مليون درهم.
وذكرت أنها استحوذت على حصة 50% من شركة“المصرية الإمارات مول” خلال العام الماضى.
وقالت إن التحديات الاقتصادية فى مصر وتحديدًا انخفاض قيمة العملة، وهو ما تواجهه عبر استراتيجية التوسع المحسوب فى القطاع السكنى والتواجد المكثف فى قطاعات الضيافة والتجزئة.
كما تلجأ إلى مواجهة مخاطر العملة أيضًا عبر تعديل توقعاتها واستثمار فائض السيولة فى أذون الخزانة ذات الفائدة المرتفعة، السداد المعجل لبعض القروض بالعملة الأجنبية، واستخدام العقود الآجلة للجنيه للتحوط للمخاطر المستقبلية.
ونوهت إلى أن كل 5% خفض فى قيمة الجنيه، تؤدى إلى انخفاض صافى الأصول فى مصر بنحو 114 مليون درهم.
وكشفت أنها تستهدف افتتاح 37 منفذ تجزئة ودور سينما فى مصر بجانب 55 منفذًا ما بين سوبر وهايبر ماركت.
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