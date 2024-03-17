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قرار جمهورى بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس

3/17/2024 2:23:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تداول 43 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر 64% تراجعًا فى حمولة قناة السويس أول 13 يوما من مارس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2024، بتعيين اللواء محمد أحمد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وتعيين الربان أحمد جمال نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين الدكتور محمد عبد الجواد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من 10 مارس 2024.

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