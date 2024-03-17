ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف بنسبة 0.020% بواقع 1.930 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و257.980 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 117 مليونا و736 ألفا و764 سهما بقيمة 332 مليونا و188 ألفا و719.862 ريال عبر تنفيذ 10 آلاف و545 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 589 مليارا و737 مليونا و361 ألفا و764.870 ريال، مقارنة بـ 590 مليارا و203 ملايين و478 ألفا و639.090 ريال، في الجلسة السابقة.

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