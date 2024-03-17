ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف بنسبة 0.020% بواقع 1.930 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و257.980 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 117 مليونا و736 ألفا و764 سهما بقيمة 332 مليونا و188 ألفا و719.862 ريال عبر تنفيذ 10 آلاف و545 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 589 مليارا و737 مليونا و361 ألفا و764.870 ريال، مقارنة بـ 590 مليارا و203 ملايين و478 ألفا و639.090 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107987459
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