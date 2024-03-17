البورصة تنشر تفاصيل الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى بتمويلات 8 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وثيقة حصلت عليها“البورصة”، أن الاتحاد الأوروبى اقترح حزمة دعم مالية واستثمارية لمصر بقيمة 8.06 مليار دولار فى المدة من 2024 حتى 2027.

وقالت الوثيقة إن الدعم المالى سيتم توزيعه بقيمة 5.45 مليار دولار قروض ميسرة، و1.96 مليار دولار استثمارات إضافية فى إطار الخطة الاقتصادية واقتصاد الجوار الجنوبى، و653.7 مليون دولار فى شكل منح منها 217.9 مليون دولار لإدارة الهجرة.

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واستضافت القاهرة قمة مصرية أوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى“الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

وذكرت“الوثيقة” أن الشراكة لها 6 أولويات، فى مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية عن طريق تكثيف الحوار السياسى من خلال عقد قمة بين الاتحاد الأوروبى ومصر مرة كل عامين، بالإضافة إلى الملتقى السنوى.

ويمثل دعم الاستقرار الاقتصادى، أولوية ثانية، عبر تقديم الدعم فى تنفيذ الإصلاحات الكلية والإصلاحات الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية بجانب الدعم المالى جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، وتوفير الدعم لجذب استثمارات خاصة للدولة.

ويمثل الاستثمار والتجارة، الأولولية الثالثة عبر تعبئة الاستثمارات لتحديث الاقتصاد، بما فى ذلك التحول الأخضر والرقمى، لا سيما فى إطار الخطة الاقتصادية الاستثمارية للجوار الجنوبى، بالإضافة إلى دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار فى القاهرة.

وقالت إنه فى محور الطاقة سيتم التركيز على الطاقة، عن طريق استثمار الاتحاد الأوروبى فى الربط بين مشروع“جريجى” وصناعة الهيدروجين المتجدد فى مصر.

وأشارت إلى أن الهجرة والتنقل، أولوية رابعة بهدف مكافحة التهريب، والإتجار بالبشر وتعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل الهجرة القانونية.

وبالنسبة للأمن الذى يعد الأولوية الخامسة فمن المستهدف تقوية مجال مكافحة الإرهاب ومنع التهديدات الأمنية ومواجهتها، بما فى ذلك التهديدات السيبرانية، وإشراك“اليوروبول”، بالإضافة إلى المزيد من التعاون فى إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوفير بناء القدرات والتدريب.

وتأتى المهارات وتطوير العنصر البشرى أولية سادسة عبر مواصلة العمل المشترك فى مجال التعليم والتدريب وتعزيز التبادلات فى إطار برنامج“إيراسموس بلس”، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجال البحث والابتكار مع انضمام مصر إلى“هورايزن يوروب” و”كرييتف يوروب”.

ويأتى الدعم الأوروبى ضمن حزمة تمويلات بقيمة 20 مليار دولار من المقرر أن تحصل عليها مصر من شركاء التنمية لدعم خططها الإصلاحية، بينهم 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار من البنك الدولى.