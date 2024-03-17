إيجاس تستثمر 775 مليون دولار لحفر 18 بئراً استكشافية بالدلتا والبحر المتوسط

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أنه من المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط، وتنفيذ مسح سيزمي بإجمالي استثمارات تقديرية حوالي 775 مليون دولار، وإتمام إجراءات توقيع أربع اتفاقيات جديدة بإجمالي منح توقيع حوالي 12 مليون دولار، وتوقيع عقدين تنمية بإجمالي منح توقيع حوالي 400 ألف دولار، لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافي بنهاية العام المالي 2024 – 2025 إلى حوالي 787 مليون دولار.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا – خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة (إيجاس) للعام المالي 2024 – 2025، اليوم الأحد – أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلي وخطط التنمية الاقتصادية، وفي نفس الوقت طموح التصدير، في ظل جاهزية عدة مناطق للبحث والاستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية.

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وقال الملا“إن التحديات التي مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة، إلا أنه في ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التي تجسدت في بدء تحسن تصنيف مصر الاقتصادي، أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الاقتصادي والأمني، والتي تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار في صناعة البترول والغاز”.

وأضاف: أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفوري لقطاع الصناعة، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى أن التحدي الحالي يتمثل في كيفية الاستمرار في تحسين الأداء وترشيد النفقات وتطوير وتحديث العمليات واستخدامات أدوات وآليات العصر الحديث من تكنولوجيات التحول الرقمي.

ونوه بالنجاح خلال الفترات الماضية في التغلب على الكثير من البيروقراطية والتعامل مع طرح المزايدات العالمية، مما أسفر عن جذب العديد من الشركات العالمية، مثل: (إكسون موبيل وشيفرون)، والذي أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقاً واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية، ما يحفزهم على العمل بها، خاصة في المناطق الاستكشافية الجديدة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، ما يؤهلها إلى أن تصبح قاعدة انطلاق لهذه الشركات لعملياتها في المنطقة.

وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب لشركة (إيجاس) ونوابه لمستهدفات خطة عمل العام المالي 2024 – 2025، حيث من المخطط تنفيذ سبعة مشاريع تنموية، بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموياً على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي مليار قدم مكعب يومياً و21 ألف برميل متكثفات يومياً، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشاريع الجديدة والآبار التنموية حوالي ملياري دولار.

وفي إطار تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، فمن المخطط توصيل 900 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز ضمن مبادرة“حياة كريمة” لـ841 قرية، بالإضافة إلى استكمال خطة التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج.

وفيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالي 2023 – 2024، أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع سبعة ملايين دولار، وإجمالي استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافياً خلال فترات البحث.

كما تم التوقيع النهائي على تسع اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع 30 مليون دولار، وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمي وحفر 28 بئرا استكشافية خلال فترات البحث، كما تم الانتهاء من حفر خمسة آبار استكشافية، وجاري تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة 9000 كيلومتر لشركة (إكسون موبيل) بمناطق مصرية و(كايرو) بالبحر المتوسط، وكذلك تم تنفيذ خمسة مشروعات تنموية، بالإضافة إلى استكمال بئر من أصل 8 آبار، بالإضافة إلى دخول 5 آبار تنموية جديدة على الإنتاج بإجمالي معدلات أولية تقدر بحوالي 165 مليون قدم مكعب يومياً وأكثر من 2000 برميل متكثفات يومياً.

وتم خلال العام المالي الجاري وحتى منتصف مارس توصيل 480 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي، و57 عميلاً صناعياً، وأكثر من 1000 مستهلك تجاري، كما تم تحويل حوالي 38 ألف سيارة وإنشاء نحو 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، و19 مركز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

كما تم عرض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط، والتي بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الـ11 الأخيرة، وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة، وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة في توفير 270 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً.

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