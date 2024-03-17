ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 33.90 نقطة ليسجل 12762.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 379 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
موضوعات متعلقة
صندوق النقد يوافق على إقراض كوت ديفوار 1.3 مليار دولار بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بنصف مليار يورو لمؤسسة ألمانية “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 290.29 نقطة ليسجل 27279.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 ملايين سهم.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107987456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.