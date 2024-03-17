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ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

3/17/2024 2:23:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 33.90 نقطة ليسجل 12762.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 379 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 290.29 نقطة ليسجل 27279.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 ملايين سهم.

المصدر:

MENAFN17032024000202011048ID1107987456

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