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مبيعات المصريين تحول دفة البورصة للتراجع 0.81% في الختام

3/17/2024 2:23:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم الأحد، وسط صافى مبيعات من المصريين بلغت 175 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعًا بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 31062 نقطة، صاعدًا 24.78% منذ بداية العام الجارى.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.94% لمستوى 6820 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى مستوى 9767 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضًا بنسبة 1.35% عند مستوى 37698 نقطة.

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وشهد السوق قيم تداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال تداول 620 مليون سهم، بتنفيذ 112 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“بنك الشركة المصرفية العربية” بنسبة 20%، و”القاهرة للزيوت” بنسبة 19.53%.

وتراجعت أسعار 95 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للزيوت” بنحو 11.02%، وسهم“كونتكت المالية” بنحو 9.07%، فيما لم تتغير أسعار 59 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89 مليون جنيه و86 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.71% و6.9%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 175 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 87.39%.

وسجل الأفراد 70.2% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 205 مليون جنيه ومليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 31 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 29.27% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 30 مليون جنيه و58 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 87 مليون جنيه.

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