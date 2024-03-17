مبيعات المصريين تحول دفة البورصة للتراجع 0.81% في الختام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم الأحد، وسط صافى مبيعات من المصريين بلغت 175 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعًا بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 31062 نقطة، صاعدًا 24.78% منذ بداية العام الجارى.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.94% لمستوى 6820 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى مستوى 9767 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضًا بنسبة 1.35% عند مستوى 37698 نقطة.
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وشهد السوق قيم تداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال تداول 620 مليون سهم، بتنفيذ 112 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“بنك الشركة المصرفية العربية” بنسبة 20%، و”القاهرة للزيوت” بنسبة 19.53%.
وتراجعت أسعار 95 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للزيوت” بنحو 11.02%، وسهم“كونتكت المالية” بنحو 9.07%، فيما لم تتغير أسعار 59 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89 مليون جنيه و86 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.71% و6.9%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 175 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 87.39%.
وسجل الأفراد 70.2% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 205 مليون جنيه ومليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 31 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 29.27% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 30 مليون جنيه و58 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 87 مليون جنيه.
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