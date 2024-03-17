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السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر

3/17/2024 2:23:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن فترة الوصول من 5 – 17 مايو و/أو من 18 – 30 مايو
و/أو من 5 – 30 مايو 2024.

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وأضافت تقدم أسعار العروض على أساس CIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتة إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة.

المصدر:

MENAFN17032024000202011048ID1107987454

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