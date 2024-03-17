بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بنصف مليار يورو لمؤسسة ألمانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا إطاريًا بقيمة 500 مليون يورو لثاني أكبر مؤسسة ألمانية تعمل في قطاع الكيمياء وواحدة من أكبر المؤسسات في العالم.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يستهدف تمويل أنشطة البحث والتطوير للمؤسسة الالمانية وذلك لخدمة الاهداف الاوروبية.
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وأشار إلى أن البحث والتطوير يساعد في تقليل بصمة المؤسسة الألمانية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة من عمليات الإنتاج تتماشياً مع اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من 2.20 درجة مئوية.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107987453
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