بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بنصف مليار يورو لمؤسسة ألمانية

MENAFN - Al-Borsa News) قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا إطاريًا بقيمة 500 مليون يورو لثاني أكبر مؤسسة ألمانية تعمل في قطاع الكيمياء وواحدة من أكبر المؤسسات في العالم.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يستهدف تمويل أنشطة البحث والتطوير للمؤسسة الالمانية وذلك لخدمة الاهداف الاوروبية.

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وأشار إلى أن البحث والتطوير يساعد في تقليل بصمة المؤسسة الألمانية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة من عمليات الإنتاج تتماشياً مع اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من 2.20 درجة مئوية.

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