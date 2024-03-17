((كيما)) تعدل موازنتها التقديرية للعام المالى المقبل بعد تحرير سعر الصرف

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة مصر لصناعة الكيماويات“كيما” تعديل موازنتها التقديرية للعام المالى المقبل بعد تحرير سعر الدولار وعرضها على الجمعية العمومية للشركة التى ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.

ووضعت الشركة الموازنة التقديرية قبل قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى مستوى سعري 47.80 جنيه حاليًا، مقابل نحو 31 جنيها قبل التحرير.

وبحسب الموازنة غير المحدثة التى أعلنتها الشركة الأحد تستهدف“كيما” مضاعفة مبيعاتها التصديرية لتصل إلى 163.7 مليون دولار خلال العام المالى 2024-2025.

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وحققت الشركة صادرات بقيمة 74.780 مليون دولار محققة فعليًا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.

وأضافت الشركة فى موازنتها التقديرية للعام المالى المقبل، أنها تستهدف زيادة مبيعاتها لتصل إلى 6.7 مليار جنيه.

وتوقعت أن تصل نسبة المكون الأجنبى إلى إجمالى الإنتاج بنحو 10% خلال العام المالى المقبل، مقابل نسبة 9% حاليًا.

وكانت مبيعاتها فى النصف الأول من العام المالى الحالى 3.2 مليار جنيه.

وتوقعت أرباحا خلال العام المالى المقبل بنحو 821.1 مليون جنيه.

وسجلت الشركة أرباحًا بقيمة 51.36 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى.

وتعتزم“كيما” استثمار نحو 391.95 مليون جنيه فى إحلال وتجديد المصانع، حيث تقوم بإعادة تأهيل قسم السماد بإنتاج السماد المخصوص بالعناصر الصغرى التى تتناسب مع مبيعات الشركة للسوق المحلي، لإنتاج اكثر من 24.1 ألف طن من السماد المحبب 33.5% سنويًا.

وتخطط الشركة لبيع الأمونيا المستهدفة بواقع 13.2 ألف طن سنويًا فى عام 2024-2025 بمعدل 40 طنا يوميًا، بعدما أنهت إعادة تأهيل مصنع كيما 1، موضحة أن الفائض بالإنتاج يتم بيعه بالسوق المحلي.