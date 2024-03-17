5 مستثمرين أجانب يدرسون الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يدرس 5 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية فرص الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وقال محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين بصدد دراسة السوق لمعرفة الحوافز التى توفرها الحكومة المصرية بالقطاع تمهيدا لاتخاذ خطوات تنفيذية.
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أضاف لـ”البورصة”، أن الاتحاد طالب خلال لقائه وزير الصحة بتوسيع دائرة الحوافز الممنوحة لقطاع الرعاية الصحية حتى يتمكن من إدراج القطاع ضمن خطة الترويج الذى ينفذها فى العديد من الدول الأجنبية.
أوضح أن ضم قطاع الرعاية الصحية لقائمة المشروعات التى تمنح لها الرخصة الذهبية خطوة إيجابية من قبل الهيئة العامة للاستثمار ونتطلع إلى إعداد خريطة استثمارية بعدد المستشفيات التى تحتاجها مصر والمناطق الجغرافية لطرحها على المستثمرين.
وعقد خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا مع محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.
وأكد عبد الغفار على أهمية الاستثمار فى القطاع الصحى، للتوسع فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بجانب زيادة الاستثمار فى البنية التحتية للقطاع الصحى.
أشار وزير الصحة إلى الحوافز الاستثمارية التى تم التصديق عليها مؤخراً من مجلس الوزراء بهدف التوسع فى إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون فى تصدير الدواء والمستحضرات الطبية للدول الأفريقية، حيث وجه وزير الصحة الدعوة لأعضاء الاتحاد إلى تشكيل مجموعة عمل مع بعض الدول الأفريقية لزيارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ((أكديما)) والتعرف على قدراتها التصديرية وقاعدة البيانات التى تمتلكها بناء على دراسات دقيقة وحديثة لاحتياجات السوق الأفريقى من الدواء.
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