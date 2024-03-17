5 مستثمرين أجانب يدرسون الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس 5 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية فرص الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين بصدد دراسة السوق لمعرفة الحوافز التى توفرها الحكومة المصرية بالقطاع تمهيدا لاتخاذ خطوات تنفيذية.

موضوعات((الأعمال المصرى الأسترالى)) يستهدف توطين 30 شركة أسترالية بمصر خلال العام الجارى “برايم” تنهى عرض الشراء الإجبارى من“مجموعة الخليج” على“إيه آى جى للتأمين” ((كيما)) تعدل موازنتها التقديرية للعام المالى المقبل بعد تحرير سعر الصرف

أضاف لـ”البورصة”، أن الاتحاد طالب خلال لقائه وزير الصحة بتوسيع دائرة الحوافز الممنوحة لقطاع الرعاية الصحية حتى يتمكن من إدراج القطاع ضمن خطة الترويج الذى ينفذها فى العديد من الدول الأجنبية.

أوضح أن ضم قطاع الرعاية الصحية لقائمة المشروعات التى تمنح لها الرخصة الذهبية خطوة إيجابية من قبل الهيئة العامة للاستثمار ونتطلع إلى إعداد خريطة استثمارية بعدد المستشفيات التى تحتاجها مصر والمناطق الجغرافية لطرحها على المستثمرين.

وعقد خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا مع محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.

وأكد عبد الغفار على أهمية الاستثمار فى القطاع الصحى، للتوسع فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بجانب زيادة الاستثمار فى البنية التحتية للقطاع الصحى.

أشار وزير الصحة إلى الحوافز الاستثمارية التى تم التصديق عليها مؤخراً من مجلس الوزراء بهدف التوسع فى إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون فى تصدير الدواء والمستحضرات الطبية للدول الأفريقية، حيث وجه وزير الصحة الدعوة لأعضاء الاتحاد إلى تشكيل مجموعة عمل مع بعض الدول الأفريقية لزيارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ((أكديما)) والتعرف على قدراتها التصديرية وقاعدة البيانات التى تمتلكها بناء على دراسات دقيقة وحديثة لاحتياجات السوق الأفريقى من الدواء.



