برايم تنهى عرض الشراء الإجبارى من مجموعة الخليج على إيه آى جى للتأمين

أنهت شركة برايم لتداول الأوراق المالية عرض الشراء الإجباري المقدم من مجموعة الخليج للتأمين على أسهم شركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين.

وشهدت جلسة اليوم تنفيذ عرض الشراء بكمية 32.608 سهم وبقيمة إجمالية 5.352.603 مليون جنيه، فيما تمثل الأسهم المستجيبة نحو 58.2% من الأسهم المستهدفة بالعرض.

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وكانت شركة الخليج للتأمين تسعى لشراء حتى 56.031 ألف سهم بنسبة 4.669% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين.

وفى فبراير الماضى أعلنت البورصة المصرية لجميع المتعاملين عن عرض شراء إجبارى لأسهم إيه آى جى إيجيبت للتأمين بسعر 164.15 جنيه للسهم بقيمة إجمالية للأسهم المراد شرائها نحو 9.19 مليون جنيه، موضحةً أن فترة سريان العرض لمدة 20 يوم عمل فعلى.