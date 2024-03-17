برايم تنهى عرض الشراء الإجبارى من مجموعة الخليج على إيه آى جى للتأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News) 58 % من أسهم ((إيه آى جى للتأمين)) المستهدفة استجابت لعرض الشراء
أنهت شركة برايم لتداول الأوراق المالية عرض الشراء الإجباري المقدم من مجموعة الخليج للتأمين على أسهم شركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين.
وشهدت جلسة اليوم تنفيذ عرض الشراء بكمية 32.608 سهم وبقيمة إجمالية 5.352.603 مليون جنيه، فيما تمثل الأسهم المستجيبة نحو 58.2% من الأسهم المستهدفة بالعرض.
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وكانت شركة الخليج للتأمين تسعى لشراء حتى 56.031 ألف سهم بنسبة 4.669% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين.
وفى فبراير الماضى أعلنت البورصة المصرية لجميع المتعاملين عن عرض شراء إجبارى لأسهم إيه آى جى إيجيبت للتأمين بسعر 164.15 جنيه للسهم بقيمة إجمالية للأسهم المراد شرائها نحو 9.19 مليون جنيه، موضحةً أن فترة سريان العرض لمدة 20 يوم عمل فعلى.
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