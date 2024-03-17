كيف تطور أداء أكبر 5 بنوك تقدم منتجات إسلامية خلال 2023؟

رصدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، تطور أداء أكبر البنوك التى تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

واستحوذت أكبر 5 بنوك على 96.3% من الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة واقتنص أبوظبى الإسلامى-مصر حصة سوقية أكبر بعد النمو الكبير فى حجم أعماله، إذ كان الأسرع نموًا بين البنوك الخمسة الكبار.

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ولم ينجح أى من الأربعة الآخرين فى زيادة حصته السوقية فى الأعمال المصرفية الإسلامية خلال العام الماضى.

وجاء بنك فيصل الإسلامى المصرى فى المركز الأول فى سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال بلغ 177 مليار جنيه مقارنة مع 151.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بنمو 16.8%.

ولكن حصته من سوق الصيرفة الإسلامية تراجعت إلى 29.2% مقارنة مع 30.6% العام الماضى.

وفى المركز الثانى جاء مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر بحجم أعمال 161 مليار جنيه مقارنة مع 115.5 مليار جنيه فى 2022، بعدما نمت أعمالها 39.4%

وارتفعت الحصة السوقية للبنك إلى 26.5% مقارنة مع 23.3% فى العام السابق، ليزاحم بذلك بنك مصر على لقب أكبر إسلامى فى مصر.

وقال محمد على، العضو المنتدب لبنك أبوظبى الإسلامى-مصر، خلال المائدة المستديرة لاستعراض نتائج أعمال البنك، إن البنك حرص خلال الفترة الماضية على تولى زمام القيادة فى ترتيب المرابحات والتمويلات.

أضاف أنه نادرًا ما كان يدخل فى مرابحات بحصص بل ركز دائمًا على أن يكون المرتب، وأن البنك يسعى لمواصلة النمو السريع والمحسوب لأعماله، مستفيدًا من الدعم الذى تقدمه المجموعة الأم التى تنظر للسوق المصرى على إنه سوق رئيسى لها.

واحتفظ بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمركز الثالث بحجم أعمال 124 مليار جنيه مقارنة مع 108 مليارات جنيه، بارتفاع 14.8%، وتراجعت حصته السوقية إلى 20.5% مقارنة مع 21.8% فى 2022.

وذكر التقرير أن بنك البركة جاء فى المركز الرابع بحجم أعمال 100.4 مليار جنيه مقارنة مع 87.2 مليار جنيه، بنمو 15%، لتتراجع حصته السوقية إلى 16.6% مقارنة مع 17.6% فى 2022.

وجاء المصرف المتحد فى المركز الخامس بحجم أعمال 15 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليار جنيه فى 2022، بنمو 7%، وتراجعت بذلك الحصة السوقية إلى 2.4% مقارنة مع 3% فى 2022.

وقالت الجمعية إن حجم الصيرفة الإسلامية بمصر شهد نموًا خلال العام الماضى بنحو 22.3% بزيادة 110 مليارات جنيه عن مستوياته فى 2022 ليصل إلى 606 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، وفقاً لأحدث تقرير لها عن المصرفية الإسلامية فى مصر خلال 2023.

وأضافت أن حجم العمل المصرفى الإسلامى يشكل نحو 4% من حجم السوق المصرفى فى مصر.

ونوه التقرير إلى أن حجم التمويل الإسلامى فى نهاية ديسمبر 2023 بلغ نحو 493 مليار جنيه مقابل 389 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام السابق بنسبة نمو 26.8%، ليشكل التمويل الإسلامى نحو 4.8% من حجم السوق المصرفى المصرى.

وفى سياق آخر ارتفع حجم الودائع الإسلامية بنحو 447.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 390.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 بنمو 14.5%، لتشكل 5.8% من حجم السوق المصرفى المصرى.

وأشار التقرير إلى أن عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصرى يبلغ 14 بنكا لديها رخص من البنك المركزى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنك فيصل الإسلامى وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى _ مصر ، إضافة إلى 11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية، ليصل عدد الفروع الإسلامية 263 فرعا إسلاميا.