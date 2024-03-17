كيف تطور أداء أكبر 5 بنوك تقدم منتجات إسلامية خلال 2023؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) % 22.3 نمواً بحجم الصيرفة الإسلامية بمصر خلال 2023
رصدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، تطور أداء أكبر البنوك التى تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
واستحوذت أكبر 5 بنوك على 96.3% من الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة واقتنص أبوظبى الإسلامى-مصر حصة سوقية أكبر بعد النمو الكبير فى حجم أعماله، إذ كان الأسرع نموًا بين البنوك الخمسة الكبار.
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ولم ينجح أى من الأربعة الآخرين فى زيادة حصته السوقية فى الأعمال المصرفية الإسلامية خلال العام الماضى.
وجاء بنك فيصل الإسلامى المصرى فى المركز الأول فى سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال بلغ 177 مليار جنيه مقارنة مع 151.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بنمو 16.8%.
ولكن حصته من سوق الصيرفة الإسلامية تراجعت إلى 29.2% مقارنة مع 30.6% العام الماضى.
وفى المركز الثانى جاء مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر بحجم أعمال 161 مليار جنيه مقارنة مع 115.5 مليار جنيه فى 2022، بعدما نمت أعمالها 39.4%
وارتفعت الحصة السوقية للبنك إلى 26.5% مقارنة مع 23.3% فى العام السابق، ليزاحم بذلك بنك مصر على لقب أكبر إسلامى فى مصر.
وقال محمد على، العضو المنتدب لبنك أبوظبى الإسلامى-مصر، خلال المائدة المستديرة لاستعراض نتائج أعمال البنك، إن البنك حرص خلال الفترة الماضية على تولى زمام القيادة فى ترتيب المرابحات والتمويلات.
أضاف أنه نادرًا ما كان يدخل فى مرابحات بحصص بل ركز دائمًا على أن يكون المرتب، وأن البنك يسعى لمواصلة النمو السريع والمحسوب لأعماله، مستفيدًا من الدعم الذى تقدمه المجموعة الأم التى تنظر للسوق المصرى على إنه سوق رئيسى لها.
واحتفظ بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمركز الثالث بحجم أعمال 124 مليار جنيه مقارنة مع 108 مليارات جنيه، بارتفاع 14.8%، وتراجعت حصته السوقية إلى 20.5% مقارنة مع 21.8% فى 2022.
وذكر التقرير أن بنك البركة جاء فى المركز الرابع بحجم أعمال 100.4 مليار جنيه مقارنة مع 87.2 مليار جنيه، بنمو 15%، لتتراجع حصته السوقية إلى 16.6% مقارنة مع 17.6% فى 2022.
وجاء المصرف المتحد فى المركز الخامس بحجم أعمال 15 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليار جنيه فى 2022، بنمو 7%، وتراجعت بذلك الحصة السوقية إلى 2.4% مقارنة مع 3% فى 2022.
وقالت الجمعية إن حجم الصيرفة الإسلامية بمصر شهد نموًا خلال العام الماضى بنحو 22.3% بزيادة 110 مليارات جنيه عن مستوياته فى 2022 ليصل إلى 606 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، وفقاً لأحدث تقرير لها عن المصرفية الإسلامية فى مصر خلال 2023.
وأضافت أن حجم العمل المصرفى الإسلامى يشكل نحو 4% من حجم السوق المصرفى فى مصر.
ونوه التقرير إلى أن حجم التمويل الإسلامى فى نهاية ديسمبر 2023 بلغ نحو 493 مليار جنيه مقابل 389 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام السابق بنسبة نمو 26.8%، ليشكل التمويل الإسلامى نحو 4.8% من حجم السوق المصرفى المصرى.
وفى سياق آخر ارتفع حجم الودائع الإسلامية بنحو 447.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 390.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 بنمو 14.5%، لتشكل 5.8% من حجم السوق المصرفى المصرى.
وأشار التقرير إلى أن عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصرى يبلغ 14 بنكا لديها رخص من البنك المركزى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنك فيصل الإسلامى وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى _ مصر ، إضافة إلى 11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية، ليصل عدد الفروع الإسلامية 263 فرعا إسلاميا.
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