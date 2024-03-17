أداء عرضى هابط يحكم سيطرته على تداولات البورصة المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) سيطر الأداء العرضى الهابط على تداولات البورصة المصرية في مطلع تداولات الأسبوع الجاري بدفع من الأداء العرضي للأسهم القيادية، مع توقعات استمرار سيطرة الهبوط والحركة العرضية لحين انتهاء الحركة التصحيحية.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعًا بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 31062 نقطة، صاعدًا 24.78% منذ بداية العام الجارى.

موضوعاتمبيعات المصريين تحول دفة البورصة للتراجع 0.81% في الختام مشتريات الأجانب تقود البورصة للارتفاع 1% بمستهل التداولات اليوم.. إيقاف التعامل على أسهم“العرفة” لحين الانقسام

وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.94% لمستوى 6820 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى مستوى 9767 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضًا بنسبة 1.35% عند مستوى 37698 نقطة.

توقع حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة رئيسى عند 32 ألف نقطة، فى حالة الاستقرار أعلى منطقة 31 ألف نقطة، بدعم من نشاط الأسهم القيادية وانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وأشار إلى أن البورصة شهدت تراجعات نتيجة الأداء المتذبذب واستمرار عمليات التصحيح لأغلب الأسهم القيادية مما انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيسى ودفعه إلى أن يفقد مكاسبه الصباحية فى نفس الجلسة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال تداول 620 مليون سهم، بتنفيذ 112 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“بنك الشركة المصرفية العربية” بنسبة 20%، و”القاهرة للزيوت” بنسبة 19.53%.

وتراجعت أسعار 95 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للزيوت” بنحو 11.02%، وسهم“كونتكت المالية” بنحو 9.07%، فيما لم تتغير أسعار 59 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2 تريليون جنيه.

ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى إغلاقه التاريخى عند 32200 نقطة، شريطة أن يتخطى مستوى المقاومة الحالى عند 31845 نقطة.

وأضاف فراج أن هناك علامات سلبية تمثلت في ضعف التداولات، وظهور قوي بيعية قوية في بعض الأسهم القيادية.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89 مليون جنيه و86 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.71% و6.9%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 175 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 87.39%.

وسجل الأفراد 70.2% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 205 ملايين جنيه ومليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 31 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 29.27% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 30 مليون جنيه و58 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 87 مليون جنيه.