أداء عرضى هابط يحكم سيطرته على تداولات البورصة المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سيطر الأداء العرضى الهابط على تداولات البورصة المصرية في مطلع تداولات الأسبوع الجاري بدفع من الأداء العرضي للأسهم القيادية، مع توقعات استمرار سيطرة الهبوط والحركة العرضية لحين انتهاء الحركة التصحيحية.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعًا بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 31062 نقطة، صاعدًا 24.78% منذ بداية العام الجارى.
موضوعات متعلقة
مبيعات المصريين تحول دفة البورصة للتراجع 0.81% في الختام مشتريات الأجانب تقود البورصة للارتفاع 1% بمستهل التداولات اليوم.. إيقاف التعامل على أسهم“العرفة” لحين الانقسام
وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.94% لمستوى 6820 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى مستوى 9767 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضًا بنسبة 1.35% عند مستوى 37698 نقطة.
توقع حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة رئيسى عند 32 ألف نقطة، فى حالة الاستقرار أعلى منطقة 31 ألف نقطة، بدعم من نشاط الأسهم القيادية وانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وأشار إلى أن البورصة شهدت تراجعات نتيجة الأداء المتذبذب واستمرار عمليات التصحيح لأغلب الأسهم القيادية مما انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيسى ودفعه إلى أن يفقد مكاسبه الصباحية فى نفس الجلسة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال تداول 620 مليون سهم، بتنفيذ 112 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“بنك الشركة المصرفية العربية” بنسبة 20%، و”القاهرة للزيوت” بنسبة 19.53%.
وتراجعت أسعار 95 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للزيوت” بنحو 11.02%، وسهم“كونتكت المالية” بنحو 9.07%، فيما لم تتغير أسعار 59 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2 تريليون جنيه.
ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى إغلاقه التاريخى عند 32200 نقطة، شريطة أن يتخطى مستوى المقاومة الحالى عند 31845 نقطة.
وأضاف فراج أن هناك علامات سلبية تمثلت في ضعف التداولات، وظهور قوي بيعية قوية في بعض الأسهم القيادية.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 89 مليون جنيه و86 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.71% و6.9%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 175 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 87.39%.
وسجل الأفراد 70.2% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 205 ملايين جنيه ومليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 31 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 29.27% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 30 مليون جنيه و58 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 87 مليون جنيه.
MENAFN17032024000202011048ID1107987447