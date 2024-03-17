((الأعمال المصرى الأسترالى)) يستهدف توطين 30 شركة أسترالية بمصر خلال العام الجارى

يسعى مجلس الأعمال المصرى الأسترالى إلى توطين 30 شركة أسترالية فى مصر خلال العام الجارى ليصل إجمالى عدد الشركات العاملة إلى 180 مقابل 150 شركة بحجم استثمارات يصل إلى 600 مليون دولار.

قال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس فى مقابلة مع ((البورصة))، إن المجلس يروج لبعض القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر وبالتحديد قطاع البترول والطاقة المتجددة والمقاولات، وعدد كبير من الشركات الأسترالية ترغب فى إقامة مشروعات بهذه القطاعات.

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أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا تفتقر إلى وجود زيارات تعزز من التعاون الاستثمارى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين نظرًا لبعد المسافة والتى تستغرق 15 ساعة، فيما يصل مدة نقل البضائع 6 أيام.

أضاف أن المجلس يستهدف خلال العام الجارى بناء شراكات اقتصادية على المدى البعيد بين رجال الأعمال بين البلدين من خلال عقد لقاءات ثنائية مع السفارة الأسترالية، ومناقشة آفاق التعاون المشترك بشكل افتراضى فى ثلاثة قطاعات هى الزراعة والتعدين والسياحة.

أشار إلى أن الجانب الأسترالى يولى اهتمامًا بالاستثمار فى مصر بمجالات الهيدروجين الأخضر وإنتاج المحاصيل الزراعية ما يمثل فرصا جديدة لتوقيع شراكات تجارية واستثمارية بين البلدين.

وطالب مصطفى، بتوجيه وزارى لزيارة أستراليا بصحبة مستثمرين ورجال أعمال لبث الثقة بالاستثمار فى السوق الأسترالى الذى يتمتع بوجود فرص عديدة ومتنوعة وأبرز تلك المجالات هى الأغذية والتعدين والقطنيات.

وأكد ضرورة وضع آليات للتعاون الثنائى فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فى مقدمتها تبادل الوفود والبعثات التجارية مع تطوير أنشطة التبادل التجارى والاقتصادى وتبادل المعلومات الاقتصادية للسوق المحلى.

وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا خلال عام 2022 نحو 703 ملايين دولار، ويحرص الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية، خاصة فى تصدير المنتجات الزراعية والاستفادة من الخبرات الاستشارية الأسترالية فى مجال التعدين، بحسب تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

وأوضح رئيس المجلس، أن صادرات مصر إلى أستراليا لا تتعدى 20 مليون دولار، بينما تستورد أستراليا سنويًا من دول العالم بحوالى 270 مليار دولار.

لفت إلى أن آخر خطوة وثقت التعاون الاستثمارى بين البلدين تمت على هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ التى عقدت بمدينة شرم الشيخ فى عام 2022، حيث أبدى الجانب الأسترالى اهتمامه بتوطين شركات متخصصة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية باستثمارات تفوق ملايين الدولارات، وتم توقيع بروتوكول بين الجانبين ولم يفعل حتى الآن.

وأكد، أن السوق المصرى يتمتع بتنوع نشاطاته الاستثمارية وهو الأكثر جاذبية للاستثمار فى المنطقة رغم التحديات الداخلية والخارجية والمنافسة الشرسة مع دول الجوار.

أشار إلى ضرورة تفعيل قوانين الاستثمار التى لم تفعل بعد فى ظل التوجه لجذب استثمارات أجنبية لبث الثقة بالمناخ الاستثمارى فى السوق المحلى، موضحًا أن قوانين المجلس الأعلى للاستثمار لم يظهر تأثيرها حتى الآن.