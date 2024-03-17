القمزى تتعاقد مع دار للتشييد لتنفيذ المرحلة الثانية من Seazen بـ900 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى، مع شركة دار العالمية للتشييد والبناء، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع“Seazen” بالساحل الشمالى بقيمة تعاقد 900 مليون جنيه.
وقال المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة“القمزى – مصر”، إن التعاقد مع“دار العالمية” يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية بالكامل والتى تشمل فيلات وشاليهات بإجمالى مساحة بنائية 55 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من عمليات التنفيذ خلال 15 شهراً.
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وأوضح أن مشروع Seazen يقع على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه، ويضم 2200 وحدة، تتنوع بين الشاليهات والفيلات، وتُسلَّم كاملة التشطيب بالمطبخ والتكييفات.
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