القمزى تتعاقد مع دار للتشييد لتنفيذ المرحلة الثانية من Seazen بـ900 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى، مع شركة دار العالمية للتشييد والبناء، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع“Seazen” بالساحل الشمالى بقيمة تعاقد 900 مليون جنيه.

وقال المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة“القمزى – مصر”، إن التعاقد مع“دار العالمية” يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية بالكامل والتى تشمل فيلات وشاليهات بإجمالى مساحة بنائية 55 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من عمليات التنفيذ خلال 15 شهراً.

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وأوضح أن مشروع Seazen يقع على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه، ويضم 2200 وحدة، تتنوع بين الشاليهات والفيلات، وتُسلَّم كاملة التشطيب بالمطبخ والتكييفات.



