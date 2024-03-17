صندوق النقد يوافق على إقراض كوت ديفوار 1.3 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض ساحل العاج 1.3 مليار دولار ضمن ترتيب مرفق المرونة والاستدامة.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن المراجعات ستتواصل بين الصندوق والسلطات في ساحل العاج بموجب الاتفاق لمدة 30 شهرًا سعياً لاستقرار الاقتصاد الكلي والتحول الاقتصادي الهيكلي وانتقال ساحل العاج نحو بلد متوسط الدخل.

موضوعاتبنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بنصف مليار يورو لمؤسسة ألمانية “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

ورصد الصندوق تعرض كوت ديفوار لتغير المناخ من خلال ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر بالإضافة إلى تغيرات نمط الأمطار، وضعف الاقتصاد بسبب تغير المناخ واعتماد البلاد الشديد على الزراعة، وتركيز النشاط الصناعي والخدمي في المناطق الساحلية.

ولفت إلى أن الزراعة توظف حوالي نصف القوى العاملة وتساهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من عائدات الضرائب.

المصدر: