Sunday, 17 March 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد يوافق على إقراض كوت ديفوار 1.3 مليار دولار

3/17/2024 2:23:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض ساحل العاج 1.3 مليار دولار ضمن ترتيب مرفق المرونة والاستدامة.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن المراجعات ستتواصل بين الصندوق والسلطات في ساحل العاج بموجب الاتفاق لمدة 30 شهرًا سعياً لاستقرار الاقتصاد الكلي والتحول الاقتصادي الهيكلي وانتقال ساحل العاج نحو بلد متوسط الدخل.

موضوعات متعلقة بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بنصف مليار يورو لمؤسسة ألمانية “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

ورصد الصندوق تعرض كوت ديفوار لتغير المناخ من خلال ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر بالإضافة إلى تغيرات نمط الأمطار، وضعف الاقتصاد بسبب تغير المناخ واعتماد البلاد الشديد على الزراعة، وتركيز النشاط الصناعي والخدمي في المناطق الساحلية.

ولفت إلى أن الزراعة توظف حوالي نصف القوى العاملة وتساهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من عائدات الضرائب.

المصدر:

MENAFN17032024000202011048ID1107987444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث