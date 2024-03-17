الشرطة تكشف ملابسات جريمة سطو على محطة محروقات في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN /كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سطو وقعت على محطة محروقات قبل شهرين في مدينة يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن مجهولين قاموا قبل شهرين بالسطو على محطة محروقات بمدينة يطا واستطاعوا سرقة مبلغ من المال يقدر بعشرات آلاف الشواقل والفرار من المكان ،

حيث باشرت المباحث العامة في حينها إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة ومعرفة مرتكبيها.



وأضاف ارزيقات بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه فيهم والقبض على المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة .

وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه ومواصلة العمل للقبض على الأشخاص الأخرين .