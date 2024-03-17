الشرطة تكشف ملابسات جريمة سطو على محطة محروقات في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN /
كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سطو وقعت على محطة محروقات قبل شهرين في مدينة يطا جنوب الخليل.
وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن مجهولين قاموا قبل شهرين بالسطو على محطة محروقات بمدينة يطا واستطاعوا سرقة مبلغ من المال يقدر بعشرات آلاف الشواقل والفرار من المكان ،
حيث باشرت المباحث العامة في حينها إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة ومعرفة مرتكبيها.
وأضاف ارزيقات بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه فيهم والقبض على المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة .
وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه ومواصلة العمل للقبض على الأشخاص الأخرين .
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