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الرئيس يصدر قرارا بتعيين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيسا للمحكمة العليا

3/17/2024 2:20:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا رئاسيا بتعيين القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيسا للمحكمة العليا، محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

وقد أصدر الرئيس قرار تعيين القاضي العويوي بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، على أن يحدد موعد أدائه القسم القانوني أمام سيادته غدا.

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