الرئيس يصدر قرارا بتعيين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيسا للمحكمة العليا

الرئيس يصدر قرارا بتعيين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيسا للمحكمة العليا
التاريخ
3/17/2024 2:20:54 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا رئاسيا بتعيين القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيسا للمحكمة العليا، محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
وقد أصدر الرئيس قرار تعيين القاضي العويوي بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، على أن يحدد موعد أدائه القسم القانوني أمام سيادته غدا.
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