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%98 من اقتصادات العالم تقترب من إطلاق عملاتها الرقمية

3/17/2024 2:09:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت دراسة أن ما مجموعه 134 دولة تمثل 98% من الاقتصاد العالمي تستكشف الآن الإصدارات الرقمية من عملاتها، مع أكثر من نصفها في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.
وأبرز البحث الذي أجراه المجلس الأطلسي البحثي، ومقره الولايات المتحدة، أن جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين تمر الآن بواحدة من تلك المراحل البعيدة على الرغم من أن الولايات المتحدة تتخلف بشكل متزايد عن الركب.
وقال التقرير إنه بينما لا يزال يتقدم ببطء بشأن الدولار الرقمي «بالجملة» فقط للبنوك، فإن الدولار الرقمي لسكان الولايات المتحدة على نطاق أوسع يبدو الآن «معلقا»، حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر «لا شيء من هذا القبيل قريب من الحدوث».
وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين بالنظر في الدولار الرقمي في عام 2022، لكنها أصبحت قضية سياسية مثيرة للخلاف مع منافس بايدن الجمهوري في السباق الانتخابي الأميركي هذا العام دونالد ترامب الذي تعهد بعدم السماح بذلك.
وقال جوش ليبسكي من المجلس الأطلسي، في إشارة إلى مدى تقدم الصين وأوروبا واليابان، «العنوان الأكبر هنا هو أن الاختلاف بين أكبر البنوك المركزية في العالم حول العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs يتزايد»، حسبما نقلته «رويترز»، واطلعت عليه «العربية Business».
وقال المؤيدون إن العملات الرقمية ستسمح بوظائف جديدة وتوفر بديلا للنقود المادية، والتي يبدو أنها في تراجع نهائي، لكنها أثارت أيضا احتجاجات في عدد من البلدان بشأن احتمال التطفل الحكومي.
وأضاف ليبسكي أن خطر تخلف الولايات المتحدة هو «نظام مدفوعات دولي أكثر انقساما»، قائلا إن واشنطن قد تفقد أيضا بعضا من نفوذها المالي العالمي إذا ضغطت دول أخرى ووضعت معايير جديدة حول العملات الرقمية للبنوك المركزية.
ويجري الآن تنفيذ حوالي 36 مشروعا تجريبيا، بما في ذلك العملة الإلكترونية الصينية e-CNY التي يتم تجربتها مع 260 مليون شخص في 25 مدينة، وفي أوروبا حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي ECB ستة أشهر في «التحضير» لليورو الرقمي.
وقد قامت جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا بالفعل بتشغيل محافظها بالكامل على الرغم من أن اتحاد عملة شرق الكاريبي ECCU ـ الذي يتكون من 8 دول ـ أصبح مؤخرا أول من قام بإيقاف تشغيل هذه المحفظة بعد أن أدت المشكلات إلى عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى المحافظ الرقمية.

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