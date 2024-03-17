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محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني تحصد الجائزة الأولى لأفضل موزع إيسوزو

3/17/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مجدداً، وللسنة الثالثة على التوالي، حصلت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ـ الوكيل المعتمد لشاحنات ايسوزو ووانيتات إيسوزو D-max في دولة الكويت، على جائزة موزع ايسوزو الرقم 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تسليم الجائزة المرموقة لعام 2023 في مؤتمر وكلاء إيسوزو الشرق الأوسط الذي عقد في سيشيل، والذي دعي إليه حوالي 150 مديرا تنفيذيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكبار المسؤولين التنفيذيين من إيسوزو اليابان ودبي وألمانيا.
وتقوم إيسوزو بتقييم جميع موزعيها المعتمدين سنويا وفقا لمجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية تشمل: زيادة الحصة السوقية، رضا العملاء، الالتزام بالتميز، أداء استثنائي في مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات وما بعد البيع، الأولوية للصحة والسلامة والبيئة، تحقيق معايير وكلاء ايسوزو وفق أعلى المستويات، التدريب لكافة للفرق الإدارية والمبيعات وقطع الغيار والخدمة، نتائج مسابقة الجائزة الكبرى، التركيز المستمر على الصيانة وإصلاح الأعطال بشكل صحيح من المرة الأولى.
وقد استحقت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني هذه الجائزة المرموقة بجدارة نتيجة لتفوقها في الأداء بشكل استثنائي في جميع المجالات.
وبهذه المناسبة، قال عبدالغني بهبهاني، المدير التنفيذي لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني: يشرفنا حقا الحصول على هذه الجائزة من شريكنا العظيم إيسوزو. وتابع: في الواقع، هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نفوز فيها بهذه الجائزة الكبرى من إيسوزو، لقد أحدثت جهودنا المتواصلة وتركيزنا على تقديم خدمات متميزة والتزامنا بالتميز فرقا حقيقيا. وأشاد قائلا: إن الفضل في تحقيقنا هذه النتائج المتميزة يعود للدعم الكبير الذي قدمته إيسوزو موتورز انترناشيونال IIF، وإلى تفاني فريق المبيعات وخدمات ما بعد البيع. واختتم بهبهاني حديثه قائلا: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المركز الأول للسنوات المقبلة.
وعلى مدار الـ 51 عاما الماضية، حافظت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني على شراكتها مع إيسوزو، وحصلت على العديد من الجوائز فيما يتعلق بالمبيعات وقطع الغيار والخدمة. وهم يواصلون جهودهم باستمرار لتحقيق الرضا التام للعملاء من خلال صالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع الموجودة في الري، وفي الشويخ على شارع وكلاء السيارات الرئيسي، وفي مواقع الصيانة والخدمة في شرق، الجهراء، الأحمدي، والموقع الرابع في الشويخ.

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