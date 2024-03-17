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التركيت 5 7 ملايين دينار أرباح الصفاة من الاندماج مع كاب كورب

3/17/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار» البيانات المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث تضمنت نتائج الشركة تحقيق أرباح بقيمة 1.04 مليون دينار، بما يعادل 3.55 فلوس للسهم، وبلغ إجمالي الموجودات 43.8 مليون دينار، فيما سجلت مطلوبات بـ 10.12 ملايين دينار، فيما بلغت فيه حقوق مساهمي «الصفاة» 29.44 مليون دينار.
وفي هذا السياق استعرض رئيس مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار» عبدالله حمد التركيت الإنجازات التي تحققت وفقا للإستراتيجية السنوية للعام الماضي وما قطعته الشركة من مراحل وخطوات في إطار تنفيذ رؤية المجلس للعام الحالي.
وأوضح التركيت، في بيان صحافي أصدرته الشركة، أن المجلس تناول خلال نقاشاته إنجاز عملية الاندماج مع شركة «كاب كورب» ونقل كافة الأصول والعملاء إلى «الصفاة»، لافتا إلى تنفيذ مبادلة الأسهم بإصدار شركة الصفاة 100 مليون سهم مقابل 200 مليون سهم في شركة كاب كورب في 19 أكتوبر 2023.
وأضاف أن العملية تمت وفقا لنسبة المبادلة البالغة 0.5 من أسهم شركة «الصفاة» لكل سهم بشركة كاب كورب، حيث جاء الاستحواذ عن طريق إصدار أسهم جديدة لشركة «الصفاة» مقابل شراء قدره 10.2 ملايين دينار، وهو السعر المدرج لأسهم الشركة بتاريخ الحيازة المعلن.
وحول المقابل المدفوع والقيم العادلة للموجودات التي تمت حيازتها والالتزامات المقدرة، أوضح التركيت أن الأصول التي حازتها «الصفاة» في ظل العملية بلغت قيمتها 16.28 مليون دينار، محملة بمطلوبات بسيطة تقدر بـ 396.19 ألف دينار فقط، ما يجعل صافي الموجودات التي تمت حيازتها «الصفاة للاستثمار» في ظل العملية 15.88 مليون دينار.
وذكر التركيت أنه بالنظر إلى التكلفة التي دفعتها الشركة مقابل الاستحواذ على «كاب كورب» والبالغة 10.2 ملايين دينار تكون «الصفاة للاستثمار» قد حققت أرباحا صافية بقيمة 5.68 ملايين دينار من الاندماج.
وأضاف « تم إنجاز الاندماج خلال فترة ممتازة تخللها الحصول على كل التراخيص والموافقات من قبل هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة لإتمام عملية الإندماج مع شركة كاب كورب».
ولفت إلى إتمام عملية نقل كل الأصول من «كاب كورب» إلى «الصفاة للاستثمار» بصورة سريعة واحترافية وفقا للآليات المتبعة، حيث تم إخطار العملاء بعملية الدمج ونقلهم إلى «الصفاة» بالإضافة الى صندوق كاب كورب الاستثماري والبنية التحتية في كل ما يخص تقنية المعلومات التي تم دمجها بين الشركتين بنجاح.
وعلى صعيد متصل، كشف التركيت عن توجه «الصفاة» لإجراء عمليات نوعية في إطار اتفاقيات جار العمل على تنفيذها، منها التخالص والتوقيع على بيع شركة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكيماوية، متوقعا إنجاز الصفقة كاملة في نهاية عام 2024.
وبين أن الشركة في طور المفاوضات النهائية للتخالص وإتمام عملية بيع شركة صناعة السجاد، حيث تمت الموافقة المبدئية على عقد البيع، متوقعا إتمام الإجراءات خلال الربع الثالث من عام 2024.
وأكد التركيت أن «الصفاة» بصدد تجديد وتطوير هيكلها التنظيمي بشكل كامل، حيث شهدت الفترة الأخيرة عملية نقل كل المعلومات والمهام والمسؤوليات من المدير التنفيذي السابق إلى المدير الجديد بنجاح، مشيرا إلى حدوث نسبة تغيير منخفضة فيما يتعلق بالموظفين مع نجاح كبير في دمج الفريقين والإبقاء على أهم الموارد البشرية في الشركة.
وعن مشروع الأحمدي، أفاد التركيت بأنه تم تأجير وإشغال المجمع الحرفي The Blue بنسبة 65%.
وحول الأنشطة المالية والاستثمارية للشركة، أوضح التركيت أن «الصفاة للاستثمار» وصلت إلى المراحل النهاية للحصول على ترخيص خدمة صانع السوق في البورصة، متوقعا المضي قدما على مستوى تفعيل الخدمة خلال الفترة المقبلة عقب بلوغ الجاهزية الكاملة وفقا للقواعد المتبعة في السوق.

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