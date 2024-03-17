بيتكوين تهبط إلى 66 ألف دولار وخسائر أعمق لـ إيثريوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) تراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية عن أدنى مستوى لها خلال 10 أيام، بعدما انخفضت إلى ما دون 66 ألف دولار، وهو انخفاض بنسبة 5% خلال آخر 24 ساعة، حيث أظهرت بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView أدنى مستويات جديدة لأسعار البيتكوين عند 64.52 ألف دولار على Bitstamp.
والتراجع كان أكبر لعملة «إيثريوم»، التي انخفضت 10.5% خلال آخر 7 أيام، لتتداول حول مستوى 3500 دولار، وتأثرت العملات المشفرة الهزلية، دوجكوين، وشيبا إينو، إذ تراجع كل منهما بأكثر من 10% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأشار حساب شهير يدعى Watcher على «X»، إلى أن انتهاء خيارات بقيمة 3.5 مليارات دولار، كانت الدافع وراء عمليات البيع الكبير على عملتي «بيتكوين» و«إيثريوم».
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