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بيتكوين تهبط إلى 66 ألف دولار وخسائر أعمق لـ إيثريوم

3/17/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية عن أدنى مستوى لها خلال 10 أيام، بعدما انخفضت إلى ما دون 66 ألف دولار، وهو انخفاض بنسبة 5% خلال آخر 24 ساعة، حيث أظهرت بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView أدنى مستويات جديدة لأسعار البيتكوين عند 64.52 ألف دولار على Bitstamp.
والتراجع كان أكبر لعملة «إيثريوم»، التي انخفضت 10.5% خلال آخر 7 أيام، لتتداول حول مستوى 3500 دولار، وتأثرت العملات المشفرة الهزلية، دوجكوين، وشيبا إينو، إذ تراجع كل منهما بأكثر من 10% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأشار حساب شهير يدعى Watcher على «X»، إلى أن انتهاء خيارات بقيمة 3.5 مليارات دولار، كانت الدافع وراء عمليات البيع الكبير على عملتي «بيتكوين» و«إيثريوم».

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