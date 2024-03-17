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الخليج يحذر من روابط وهمية للتبرعات في رمضان

3/17/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مسؤوليـــــــــاته المجتمعيـة، وفــــــي إطــار حرصه على حماية وتوعية العملاء والمجتمع، يواصل بنك الخليج توعية العملاء والمتعاملين مع البنوك بشكل عام، بالمخاطر التي تفرضها الجرائم الإلكترونية على معلوماتهم وحساباتهم المصرفية، ويأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة في حملة «لنكن على دراية».
وفي هذا الإطار، دعا مسؤول الاتصالات المؤسسية عبدالمحسن النصار عملاء البنوك إلى التأكد من صحة الروابط التي تطلب دفع تبرعات لجهات الخيرية، محذرا من انتشار الروابط الوهمية التي تنشط في شهر رمضان الفضيل، مستغلين رغبة الأشخاص في زيادة أعمال الخير ومساعدة المحتاجين.
وأشـــار إلى أن المحتالين يقومون بنسخ مواقع دفع إلكترونية تشبه تماما تلك التي يستخدمها العملاء عند الدفع عبر الإنترنت، داعيا العملاء إلى أهمية التأكد من صحة موقع الدفع وأن روابط الدفع من جهة معروفة ومرخصة.
كما طالب العمـــلاء بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل الالكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد تنتحل صفة موظف مصرفي في الغالب، مشددا على أهمية عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كليا والحفاظ على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى لا تتعرض للسرقة دون أن تدري.
وأكد أن البنوك لن تطلب منك معلوماتك الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، فما هي إلا محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية وسرقه أموالك أو بياناتك، مشيرة إلى أن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض بياناتك المصرفية السرية للسرقة، ونصح النصار عملاء البنوك بما يلي:
٭ عدم حفظ معلوماتهم السرية مثل أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال.
٭ عدم كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، وكذلك عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة الـ «OTP»
٭ ضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة.
٭ تأكد من تحديث برامج مكافحة الفيروسات والملفات المرتبطة بها.
٭ لا تنقر أو تفتح الروابط في رسائل البريد الإلكتروني مباشرة، بل اكتب عنوان URL في متصفحك بدلا من ذلك.
٭ كن حذرا أثناء فتح المرفقات والروابط داخل رسائل البريد الإلكتروني.
٭ تنزيل البرامج من مصادر معروفة ومشهورة وشرعية فقط.
٭ حافظ على تحديث جميع الأنظمة (مثل أنظمة الأمان والتطبيقات وأنظمة التشغيل) بآخر تحديثات وتصحيحات الأمان.
ولفت إلى أن وعي العميل يمثل حائط صد رئيسيا في الحفاظ على البيانات المصرفية، لاسيما في ظل التوسع الكبير باستخدام الخدمات الإلكترونية، ناصحا العملاء بالتأكد من التعامل مع المواقع الأصلية ومؤسسات معروفة ومرخصة عند التبرع بالأموال.

MENAFN17032024000130011022ID1107987397

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