التجاري يعلن الفائز بسحوبات النجمة الأسبوعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة، وذلك في مبنى البنك الرئيسي أمس، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز محمد فهد الزومان في سحب حساب النجمة الأسبوعي بجائزة قيمتها 5 آلاف دينار.
ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب.
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