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التجاري يعلن الفائز بسحوبات النجمة الأسبوعية

3/17/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة، وذلك في مبنى البنك الرئيسي أمس، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز محمد فهد الزومان في سحب حساب النجمة الأسبوعي بجائزة قيمتها 5 آلاف دينار.
ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب.

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