الأهلي يطلق حملة ترويجية بالتعاون مع الشايع

MENAFN - Al-Anbaa) أطلق البنك الأهلي الكويتي حملته الترويجية الجديدة التي تتيح الفرصة للفوز بقسائم شرائية من مجموعة الشايع بقيمة 300 دينار عند استخدام أي من بطاقاته الائتمانية أو مسبقة الدفع حرصا منه على مكافأة عملائه بشكل مستمر.وبدءاً من 10 مارس الجاري حتى 15 أبريل المقبل سيحصل جميع أصحاب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع من عملاء البنك الأهلي الكويتي على فرصة التأهل لدخول السحب من خلال إنفاق مبلغ لا يقل عن 150 دينارا سواء محليا أو على المستوى الدولي عن طريق نقاط البيع أو عند الشراء إلكترونيا.

وسيتم احتساب النقاط وفرص دخول السحب كالتالي، عند إنفاق 1 دينار كويتي محليا يحصل العميل على 5 فرص لدخول السحب ودوليا بالعملات الأجنبية يحصل على 8 نقاط، وكلما زاد إنفاق العميل كلما زادت فرصه لدخول السحوبات، هذا وسيتم الإعلان عن 50 فائزا محظوظا في نهاية الحملة.

وتعليقا على العرض الجديد، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: ندرك أهمية مكافأة عملائنا على ولائهم المستمر لنا، ولذا قمنا بإطلاق هذه الحملة الجديدة لتوفير قيمة مضافة لهم على تجربتهم المصرفية الشاملة معنا، وهي واحدة من المبادرات العديدة التي تظهر تقديرنا الكبير للجميع على اختيار البنك الأهلي الكويتي كشريك مصرفي مفضل لهم.

من جهته، قال فرانسوا أورهان مدير إدارة خدمة الزبائن والتسويق والاتصالات في مجموعة الشايع: فخورون بالشراكة مع البنك الأهلي الكويتي كجزء من إستراتيجيتنا للتعاون مع شركاء استثنائيين ويتمتعون بمستوى عال من الابتكار، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص لعملاء البنك لتحويل نفقاتهم اليومية إلى مكافآت مثيرة وقيمة لهم.

وتعتبر شركة الشايع من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة ولديها مجموعة متنوعة من العلامات الشهيرة عالميا في مختلف القطاعات، وتعد الشراكة بينها وبين البنك الأهلي الكويتي ميزة فريدة من نوعها وتتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة من المنتجات المميزة على جميع المستويات بما يشمل قطاعات الأزياء والمطاعم والمفروشات والترفيه وغيرها.

وأضافت معرفي أن الشراكة مع مجموعة الشايع تشكل فرصة إضافية لزيادة رضا عملاء البنك الأهلي الكويتي، من خلال منحهم فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات العلامات التي تندرج تحت مظلة الشركة.

ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل التعرف على العروض والخصومات والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.