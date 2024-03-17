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الضغوط تتزايد على الفيدرالي وترقب لقراراته الأسبوع الجاري

3/17/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الإنفاق الاستهلاكي انتعش هامشيا في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي وبنحو 0.6%، وذلك بعد انخفاضه في يناير (قراءة منقحة بنسبة -1.1%)، مشيرا إلى أن الطقس البارد قد يكون أثر سلبا على مشتريات يناير، في حين ساهمت عوامل أخرى مثل مرونة سوق العمل واستمرار نمو الأجور في دعم الإنفاق.
وأوضح تقرير «الوطني»، أنه وفقا للمؤشرات الفرعية ارتفعت مبيعات الفئة الفرعية المتعلقة بأعمال تحسين المنازل والسيارات والإلكترونيات والمطاعم، بينما انخفضت مبيعات الأثاث والبقالة والملابس والمبيعات عبر الإنترنت.
ومن ضمن العوامل السلبية التي أثرت على آفاق نمو الاقتصاد الأميركي ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل المدخرات، في حين يعطي انخفاض معدلات البطالة وتحسن معنويات المستهلكين انعكاسا إيجابيا. وبصفة عامة، لايزال لدى المستهلكين بعض الاحتياطيات المالية، إلا أن التضخم وتغيرات سوق العمل قد تؤثر على الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
وكشف أحدث التقارير بشأن التضخم في الولايات المتحدة، عن ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% في فبراير مقارنة بشهر يناير، وبنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي، ويعتبر هذا المعدل السنوي أعلى قليلا من المتوقع، على الرغم من أن المكاسب الشهرية جاءت مطابقة للتوقعات.
وحتى بعد استثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%. وكانت تكاليف الطاقة، خاصة البنزين، من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في هذه الزيادة، كما أن ارتفاع تكاليف المأوى، بما في ذلك الإيجارات، قد لعب دورا مهما في تعزيز الارتفاع.
وذكر «الوطني» أنه لايزال هذا المعدل أعلى بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. بالإضافة إلى ذلك ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.6% على أساس سنوي في فبراير، متخطيا التوقعات البالغة 1.1%، وجاءت تلك القراءة بعد انخفاض هامشي في يناير.
ويسهم هذا الارتفاع غير المتوقع، في تصاعد الضغوط على البنك المركزي مع اقتراب واحد من أهم اجتماعات السياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وعلى الرغم من تلميح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أنهم مازالوا حذرين بشأن وقف زخم التضخم في وقت سابق لأوانه.
وقال تقرير «الوطني» إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إلى أن الفيدرالي يقترب من النقطة التي يمكنه فيها تيسير السياسة النقدية، إلا أنه يحتاج لمزيد من الثقة في أن التضخم قد أصبح تحت السيطرة.
سوق العمل البريطاني
وعلى صعيد المملكة المتحدة، قال تقرير بنك الكويت الوطني إن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب هامشية زاد الشهر الماضي (0.1%) على الرغم من نموه بوتيرة مطردة خلال العام الماضي (1.3%)، إلا أن معدل النمو بدأ يتباطأ. وكان المستوى الإجمالي للوظائف أعلى من العام الماضي لكنه أقل من الربع السابق.
بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل التوظيف 75%، مما يعد أقل من العام السابق والربع السابق. وفي الوقت نفسه ظل معدل البطالة مستقرا عند 3.9%، فيما يعد أعلى قليلا من العام الماضي، إلا أنه لم يتغير عن الربع السابق، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة للربع العشرين على التوالي لكنه لايزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفعت الأجور (بما في ذلك المكافآت) بنسبة 5.6% على أساس سنوي، في حين زادت الأجور العادية (باستثناء المكافآت) بنسبة 6.1%. وعلى الرغم من ذلك، ومع تعديل هذا المعدل وفقا للتضخم، يعتبر نمو الأجور الحقيقية أقل بكثير، عند مستوى يتراوح بين 1.4% و1.8%.
وتشير البيانات الرسمية إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في يناير الماضي، متجاوزا بذلك فترة قصيرة من الركود. وجاء قطاع الخدمات، والذي يعتبر جزءا رئيسيا من اقتصاد المملكة المتحدة، في الصدارة بتسجيله نموا بنسبة 0.2%.
وانتعشت تجارة التجزئة بشكل ملحوظ، وسجلت قفزة كبيرة بنسبة 3.4%. كما كان أداء قطاع الانشاءات جيدا هو الآخر، إذ نما بنسبة 1.1%، بدعم من الأداء القوي لشركات بناء المنازل خلال الشهر، إلا أن إنتاج الصناعات التحويلية تراجع بنسبة 0.2%. وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية شهدت الثلاثة أشهر الماضية انكماشا اقتصاديا طفيفا.

MENAFN17032024000130011022ID1107987394

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