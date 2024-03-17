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نيسان البابطين تحتفي بإرث باترول سوبر سفاري بطرح نسخة الأسطورة

3/17/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن إطلاق نسخة خاصة ومحدودة من سيارة باترول سوبر سفاري 2024 لإحياء ذكرى هذه السيارة الرياضية الشهيرة متعددة الاستخدامات ومكانتها المرموقة ضمن مجموعة نيسان باترول في المنطقة. ويوجه هذا الطراز الحصري بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحمل عنوان «الأسطورة»، تحية للإرث العريق لسيارة باترول سوبر سفاري ويحتفي بعلاقتها التاريخية العميقة بعملائها في المنطقة.
وتعتمد سيارة باترول سوبر سفاري، والتي يشير إليها الكثير من السائقين في منطقة دول الخليج باسم «فتك»، على طراز الجيل الخامس من نيسان باترول التي تم إنتاجه في الأصل بين عامي 1997 و2010. وقد مكنتها قدراتها الهائلة للانطلاق على جميع أنواع التضاريس وريادتها في فئتها، من ترسيخ مكانتها في قلوب عشاق المغامرات الباحثين عن الإثارة ومتعة القيادة، باعتبارها سيارة الدفع الرباعي المفضلة لخوض جميع أنواع الطرق الوعرة في منطقة الخليج. وقد أدى الطلب المتزايد من العملاء على هذا الطراز في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إعادة إحيائه في العام 2016 تحت اسم باترول سوبر سفاري، حيث بدأ إنتاجه منذ ذلك الحين حتى اليوم.
وتمثل نسخة «الأسطورة» تتويجا ختاميا لإرث الجيل الخامس من سيارة باترول، حيث تتميز هذه النسخة بالعديد من العناصر الحصرية التي تم إدخالها على التصميم الخارجي والداخلي من وحي مشاهد الطبيعة الصحراوية في المنطقة. كما تتميز هذه النسخة بشارات خاصة تم تثبيتها على القائمين الخلفيين للهيكل الخارجي وعلى المحرك، وتحمل هذه الشارة عبارة «الأسطورة منذ عام 1951» محفورة بالخط العربي، إلى جانب صورة ظلية رمزية لسيارة نيسان باترول سوبر سفاري.
كما كانت الكثبان الرملية التي تشتهر بها الصحاري العربية حاضرة في فكرة تصميم نسخة الأسطورة وعنصرا موضوعيا بارزا ومتكررا في شكلها العام، حيث تظهر رمزية الكثبان الرملية بكل فخر على غطاء الإطار الاحتياطي وحواف الرفارف، وعلى العديد من العناصر الداخلية مثل شارة الكونسول الوسطي وسجاد الأرضية. وتكتمل لوحة الألوان الغنية لهذه السيارة، عبر نمطين من الألوان للهيكل الخارجي، وعجلات معدنية قياس 17 بوصة وملصقات مميزة على جانبي الهيكل وألوان متباينة على السقف والمصدات وأقواس العجلات.
وتتميز سيارة باترول سوبر سفاري «الأسطورة» 2024 بقوتها وموثوقيتها على الطرق الوعرة، حيث تم تزويدها بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 4.8 لترات، يولد قوة 280 حصانا وعزم دوران يبلغ 451 نيوتن متر. كما تتميز هذه السيارة بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS وتقدم أداء مذهلا على الطرق الوعرة وسرعة قصوى لافتة على الطرق السريعة، ويتم توجيه القوة الهائلة للمحرك بانسيابية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 سرعات.
وبالإضافة إلى قوة أدائها، تم تجهيز «الأسطورة» بنظام التوجيه المعزز إلكترونيا والذي يضمن سهولة التحكم بالسيارة عند السرعات المنخفضة والعالية. كما تقدم «الأسطورة» تجربة قيادة أكثر أمانا واتصالا، سواء على الطريق أو خارجه من خلال، ومدعومة بأنظمة من بينها، نظام تثبيت السرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام مانع انغلاق المكابح والوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة SRS ونظام التحكم الديناميكي في السيارة.
وينضم هذا الطراز الحصري للمجموعة الأوسع من طرازات نيسان باترول، والتي تشمل «باترول» و«باترول نيسمو» المستوحى من عالم سباقات السيارات.

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