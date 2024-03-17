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بيتك يعلن فائزي سحوبات الرابح

3/17/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين السابع والثامن لسنة 2024.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: أحمد فهد العازمي، بدرية علي مسلم، محمود محمود مطاوع، ابراهيم فرج الخشتي، منيره دخيل العتيبي، سالم مبارك العازمي، أحمد محمود طلبيه، علي محمد العجمي، خالد راشد العجيل، عبدالله عبداللطيف الدهيم، ثامر محمد المعصب، عبدالعزيز محمد الشدوخي، نانيكا مارجريت، نيران سعد المطيري، عبدالله خلف الموسى، محمد علي الدهنة، اريج سمير حيات، ابراهيم وجيه ابراهيم، محسن محماس المطيري، محمد عبدالمحسن المري.
وتتضمن حملة حساب «الرابح» عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.
وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، 25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

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