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Ooredoo الكويت تكشف عن عروضها الرمضانية الحصرية

3/17/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت Ooredoo الكويت، عن أحدث وأقوى حملاتها الترويجية لهذه السنة بمناسبة شهر رمضان، والتي أطلقتها منذ بداية الشهر المبارك لتقدم لعملائها فرصا حصرية لدخول عالم جديد ومتطور من التواصل عبر إنترنت الـ 5G من Ooredoo، وذلك من خلال عروضها المتميزة على كل من أجهزة راوتر 5G المتقدمة، وأحدث هواتف iPhone 15 وSamsung Galaxy S24 الذكية، بمزاياها الحصرية والرائعة مع باقات «شامل» للهواتف وللإنترنت.
وبالنسبة للعملاء المقبلين على شراء هاتف ذكي جديد، تقدم Ooredoo خياراتها لهم ضمن عرض لا يمكن تفويته، والذي يقدم فرصا للاستمتاع بإمكانيات Apple:iPhone15 وSamsung:Galaxy-24 الفائقة، مدفوعة بإنترنت 5G من باقات شامل للدفع الآجل بأسعار تبدأ من 22 دينارا شهريا، مع التزام لمدة سنة فقط، مع ميزات تشمل خيارين لشريحة الإنترنت للهاتف بسعة تصل إلى 1TB، بالإضافة إلى إنترنت تجوال يصل إلى 1GB ورسائل ودقائق محلية غير محدودة، مع مكالمات دولية مجانية تصل إلى 60 دقيقة، كما توفر Ooredoo جميع خيارات الإصدار والسعة للهاتفين.
أما للراغبين في للترقية لإنترنت 5G، وبخدمة متواصلة وسرعات غير مسبوقة، فإن Ooredoo توفر لهم ضمن عروضها للدفع الآجل في رمضان 2024، اشتراكات بباقة «شامل لإنترنت 5G غير محدود»، تأتي معها شريحة إضافية لمشاركة الإنترنت، وذلك بسعر لا يقاوم، ابتداء من 10 دنانير فقط شهريا، بخيارين للالتزام سواء لـ 12 أو 24 شهرا، كما يتضمن العرض المدهش إمكانية إضافة أي من أجهزة الراوتر المتطورة من Ooredoo، بأسعار تنافسية لمدة 24 شهرا من الالتزام، والتي تبدأ من 9 دنانير شهريا مع دفعة مقدمة، أو 10 دنانير كل شهر بدون مقدم.
ولأن كل فئة وشريحة من العملاء لها أهميتها بالنسبة لـ Ooredoo، توفر الشركة جميع الخيارات لأحجام وسعات أجهزة الراوتر الحديثة، بميزات تتناسب مع متطلبات كل عميل وتلاقي تطلعاته، إذ يشمل العرض الرمضاني لعملاء Ooredoo كلا من: راوتر CPE PRO5 أو راوتر ZTE CPE للإنترنت المنزلي، أو راوتر MIFI أو ZTE MIFI المحمول لإنترنت 5G في كل وقت وأي مكان.
وفي عروض رمضان المذهلة على الشرائح، تكافئ Ooredoo عملاءها بأشهر مجانية من الشركة، تصل إلى 4 أشهر، عند الاشتراك في باقات الدفع الآجل للشرائح، تبدأ من 9 دنانير، والتي توفر من 300GB إلى 1TB من إنترنت الـ 5G، مع دقائق ورسائل محلية غير محدودة. ولمزيد من الإثارة، قد تصل عروض الشرائح بمزاياها لتوفر شريحتين للمشاركة في خدمة إنترنت الـ 5G بسعة غير محدودة، مع إنترنت تجوال غير محدود أيضا، بالإضافة إلى 100 دقيقة دولية، عند زيادة قيمة الاشتراك، كما تقدم العروض ضمن خيارين للالتزام لمدة سنة أو سنتين.

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