9 1 مليارات دينار ودائع الأجانب في البنوك الكويتية



25.1 مليار دينار الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية.. مقابل 12.38 ملياراً مطلوبات

2.15 مليار دينار قروض للبنوك الأجنبية.. و6.7 مليارات ودائع لدى بنوك أجنبية

10.5 مليارات دينار الاستثمارات الأجنبية للبنوك الكويتية.. بارتفاع سنوي يبلغ 14.1% 12.7 مليار دينار صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنهاية يناير.. بنمو 27%

أحمد مغربيأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية للعملاء الأجانب (غير المقيمين) في الكويت شهدت نموا على أساس سنوي يبلغ 18.4% لتسجل بنهاية يناير 2024 نحو 4.17 مليارات دينار بالمقارنة مع تسهيلات ائتمانية بلغت 3.52 مليارات دينار خلال يناير 2023، وبصافي نمو يبلغ 649.3 مليون دينار.وتظهر تلك التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى الأجانب غير المقيمين في البلاد ثقة كبيرة في القطاع المصرفي الكويتي، وتتوزع التسهيلات الائتمانية الموجهة لغير المقيمين إلى بندين، الأول المجموع بقيمة 4 مليارات دينار، والثاني ومنها بالدينار بقيمة 105.7 ملايين دينار، وتلك البيانات يتم رصدها ضمن الموجودات الأجنبية للبنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت). وتكشف بيانات «المركزي» ان إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنهاية يناير 2024 تبلغ 25.14 مليار دينار مقارنة مع 22.9 مليار دينار في يناير 2023، وذلك بنمو سنوي بلغ 9.7%، وبصافي نمو بلغ 2.2 مليار دينار.وتتألف الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية من: ودائع لدى بنوك أجنبية وقروض للبنوك الأجنبية وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى.وبنهاية يناير 2024 سجلت الودائع لدى البنوك الأجنبية 6.7 مليارات دينار مقارنة بما قيمته 6.88 مليارات دينار بنهاية يناير 2023، وبانخفاض طفيف بلغ 145.8 مليون دينار، أي بما يعادل 2.6%.أما بند قروض للبنوك الأجنبية، فقد بلغ 2.15 مليار دينار بنهاية يناير 2024، بالمقارنة مع 1.99 مليار دينار خلال يناير 2023، أي بارتفاع بلغ نسبته 8%.ولجهة الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت 10.5 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي بالمقارنة مع 9.2 مليارات دينار خلال يناير من العام الماضي، أي بارتفاع بلغ 14.1%، وبصافي ارتفاع بلغ 1.28 مليار دينار في عام واحد.أما الموجودات الأخري الأجنبية التي تمتلكها البنوك، فقد شهدت ارتفاعا من مستوى 1.45 مليار دينار في يناير 2023 إلى مستوى 1.68 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، أي بارتفاع على أساس سنوي بلغ 15.8%، وبصافي ارتفاع بلغ 225.5 مليون دينار.ولجهة المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية، تشير بيانات «المركزي» الى أنها بلغت بنهاية يناير الماضي ما قيمته 12.38 مليار دينار، بالمقارنة مع 12.8 مليار دينار، وذلك بانخفاض بلغ نسبته 3.2%، وبما قيمته 442 مليون دينار.وتتوزع المطلوبات الأجنبية على ودائع من غير المقيمين وقروض من البنوك الأجنبية والمطلوبات الأخرى.وتبلغ الودائع من غير المقيمين نحو 9.1 مليارات دينار بنهاية يناير 2024، وتتوزع تلك الودائع على بندين الأول ودائع من غير المقيمين (البنوك) بقيمة 4.99 مليارات دينار وأخرى بقيمة ٤٫١٣ مليار دينار، وتشهد الودائع من غير المقيمين انخفاضا من مستوى 9.8 مليارات دينار في يناير 2023، وبصافي انخفاض يبلغ 700 مليون دينار، أما بند القروض من البنوك الأجنبية بنهاية يناير 2024 يبلغ 1.3 مليار دينار بارتفاع 20% مقارنة مع ١٫٠٩ مليارات دينار في يناير 2023، أما المطوبات الأخرى فتم تسجيلها عند 1.9 مليار دينار.وإجمالا، يبلغ صافي الموجودات الأجنبية ما قيمته 12.7 مليار دينار بنهاية يناير 2024، مقارنة مع 10 مليارات دينار في يناير 2023، أي بارتفاع يبلغ 27%.