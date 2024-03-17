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46 3 مليون دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت في يناير

3/17/2024 2:09:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات صادرة عن بيانات بنك الفلبين المركزي، عن تراجع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت بنسبة 1.57% خلال يناير الماضي لتسجل 46.35 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع تحويلاتهم خلال يناير 2023 والبالغة 47.1 مليون دولار.
وعلى صعيد تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفعت قيمتها خلال يناير الماضي بنسبة 4.46% على أساس سنوي، لتبلغ 435.89 مليون دولار، مقارنة مع تحويلات بلغت 417.26 مليون دولار خلال يناير 2023.
وواصلت المملكة العربية السعودية الاستحواذ على النصيب الأكبر من تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج، حيث بلغت قيمتها خلال يناير الماضي 170.8 مليون دولار، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بقيمة 19.6 مليون دولار. وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي 15.37% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من دول العالم في يناير 2023، إذ بلغت قيمتها 2.84 مليار دولار، وبلغت قيمة التحويلات للعمالة الفلبينية من الشرق الأوسط 456.72 مليار دولار، منها 95.44% تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج. يشار إلى أن تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 4.32% عند 5.59 مليارات دولار، مقابل 5.37 مليارات دولار في 2022، وترتكز أهمية تلك التحويلات باعتبارها وفق وصف البنك الدولي شريان حياة للدول منخفضة الدخل، لتوفيرها دخلا ثابتا لملايين الأشخاص في الاقتصادات النامية، ومساهمتها في تخفيف حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية.
وتكتسب التحويلات أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءا كبيرا من تلك العمالة، تزامنا مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

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