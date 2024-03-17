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196 مليار دولار مشاريع خليجية بمرحلة ما قبل التنفيذ

3/17/2024 2:09:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد، أنه يبدو أن الكويت تحشد ما يكفي من الإرادة للانضمام إلى قطار الطاقة المتجددة في المنطقة، ويتمثل ذلك في هدفها الرامي إلى بناء قدرة تبلغ 22 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي، مضيفة أن قطاعات الطاقة والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي أرست مجتمعة في عام 2023 ما قيمته 44 مليار دولار من عقود المشاريع. ويعادل هذا الرقم ما يقرب من 2.7 ضعف قيمة العقود الممنوحة في العام السابق بأكمله، أو ما يوازي ضعف متوسط قيمة العقود الممنوحة سنويا خلال فترة 10 سنوات تبدأ في عام 2014، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي تتعقب المشاريع الإقليمية. وأشارت «ميد»، إلى أنه لدى المنطقة ما قيمته حوالي 196 مليار دولار من المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ كما في مارس الجاري، منها حوالي 70 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، مما يوفر فرصا كبيرة لشركات تطوير المرافق والمقاولين في مضمار الهندسة والتوريد والبناء EPC والمقاولين من الباطن.

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