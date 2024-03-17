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ناقلات النفط تطلق تقنية الموظف الرقمي

3/17/2024 2:09:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية إطلاق تقنية «الموظف الرقمي» ودخولها حيز التنفيذ الفعلي تطبيقا لإستراتيجية البلاد الهادفة إلى التوجه الرقمي وتزامنا مع التطور الرقمي والتكنولوجي المتزايد عالميا في كل مجالات الحياة.
وقال مدير مجموعة تقنية المعلومات والاتصالات في الشركة هاني بهبهاني إن هذه التقنية تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وضمان الدقة والجودة وتقليل التكاليف، وتم إطلاقها بتوجيه من الإدارة العليا للشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي للوكالة.
وأشار بهبهاني إلى نجاح استخدام الموظف الرقمي خلال فترة التشغيل التي قامت بها مجموعة تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع المجموعة التجارية لتطبيقه خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الموظف الرقمي مشروع ناجح جدا ويوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة ويعد نتاجا طبيعيا لأحد المجالات الحيوية التي تستفيد من تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية.
من جانبه، أكد رئيس فريق عمل تقنية المعلومات في «ناقلات النفط» بشار الفنيني، أن مشروع الموظف الرقمي يعد تجربة رائدة وفريدة في القطاع النفطي، مبينا أنها تقنية تساعد في تطوير العمل والأداء بشكل كبير.

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