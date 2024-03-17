Sunday, 17 March 2024 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسة البترول أحد المحركين الرئيسيين لسوق النفط والغاز

3/17/2024 2:09:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت شركة ادفانس ماركت اناليتكس، أن سوق النفط الخام والغاز الطبيعي يتمتع بـ«النمو الهائل»، وأن مؤسسة البترول الكويتية، وشركة روزنفت وشرة إكوينور تعتبر من بين أهم اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق. ونشرت الشركة تقريرا بحثيا جديدا حول «رؤى سوق النفط الخام والغاز الطبيعي حتى عام 2030» يتضمن التركيز على اتجاهات السوق والمحركات والقيود والفرص الجديدة المتطورة من خلال استهداف أصحاب المصلحة المرتبطين بالسوق.
وقال التقرير إن نمو سوق النفط الخام والغاز الطبيعي خلال العام الماضي كان مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من اللاعبين الرئيسيين الذين شملتهم الدراسة بالإضافة إلى مؤسسة البترول الكويتية، هناك شركات إكسون موبيل الأميركية، وريلاينس إندستريز الهندية، وشيفرون الأميركية، وأداني ويلسبون الهندية، وتوتال إنيرجي الفرنسية، وأرامكو السعودية، وبي بي البريطانية وإيني الإيطالية، وروزنفت الروسية، وإكوينور النرويجية، وأدنوك الإماراتية، وكونوكو فيليبس الأميركية.
وأوضح التقرير أن النفط الخام والغاز الطبيعي هما وقود أحفوري يتكون من بقايا الحيوانات والنباتات التي نفقت قبل عصور عديدة، ويتم استخراج النفط الخام من المكامن المحتوية على الهيدروكربونات والمركبات العضوية وكميات صغيرة من الرواسب والمعادن، في حين أن الغاز الطبيعي هو غاز طبيعي يتكون من خليط من الميثان والألكانات الأعلى الأخرى. ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري لاستخداماته العديدة في التدفئة والتبريد في المباني السكنية والتجارية. وفضلا عن ذلك، أدى تزايد استهلاك الكهرباء بسبب زيادة الأتمتة واستخدام الآلات والمعدات في القطاع الصناعي، إلى خلق طلب كبير على الوقود لتوليد الكهرباء. ويغطي التقرير أهم المناطق في مضمار النفط والغاز ومنها الشرق الأوسط وأفريقيا، وأميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والباسيفيك وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية، أما على مستوى الدول، فقد شمل تقرير السوق دولا مثل: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، تشيلي، جنوب أفريقيا، نيجيريا، تونس، المغرب، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، النمسا، تركيا. وروسيا وفرنسا وبولندا والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.

MENAFN17032024000130011022ID1107987385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث